Bandidos er vant til at have politiets opmærksomhed. Billedet er fra en kontrol i Holbæk, dengang Bandidos havde rockerborg i Østerstræde.

Bandidos markerede sig på restaurant

En gæst på restauranten fortæller, at de mange rockere alle bar veste med rygmærker, så ingen var i tvivl om, hvem de var. Gæsten bemærkede også, at nogle rockere blev udenfor, måske som en slags vagtposter.

- Det var ærlig talt ikke så tryg en situation for os og de øvrige gæster i restauranten, forklarer vidnet til avisen. Han føjer dog til, at der også var adskillige politifolk til stede.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at der var rockertræf på restauranten.

- Men når man tænker på, hvordan grupperingerne har været omtalt i medierne gennem årene, kan jeg sagtens forstå, at det virker utryghedsskabende. Uanset hvem det handler om, så er det jo en form for markering, når en større gruppering møder op med rygmærker.

Men netop fordi det kan skabe utryghed, sørger politiet så også for at være til stede, understreger Martin Bjerregaard.

- Det er nok ikke den store hemmelighed, at det altid har politiets opmærksomhed, når større grupperinger optræder på den måde. At de går ud og spiser, er ikke ulovligt, men det ændrer ikke på, at vi gerne vil være til stede, forklarer Martin Bjerregaard.