Se billedserie Om aftenen den 14. oktober 2018 blev der kastet flere molotovcocktails mod Bandidos? nu lukkede rockerborg i Østerstræde i Holbæk. Ifølge 20-årig kvinde, der nu er dømt for sin rolle i drabet på 18-årige Zobair Saidi i april 2019, kan drabsmotivet være hævn for brandbombeattantatet.

Send til din ven. X Artiklen: Bandedrab på 18-årig: Motiv kan være hævn for brandbomber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bandedrab på 18-årig: Motiv kan være hævn for brandbomber

Holbæk - 09. september 2020 kl. 16:16 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig kvinde fra Holbæk er onsdag blevet idømt ét års fængsel for sin rolle i drabet på den 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk søndag den 28. april sidste år. Dommen faldt ved en tilståelsessag ved Retten i Holbæk.

Kvinden erkendte, at hun havde været med til at lokke den 18-årige hen til opgangen, hvor han troede, at han skulle have leveret en lille mængde hash. I stedet blev han skudt på klos hold og døde af svære kvæstelser efter at være blevet ramt i blandt andet hovedet.

Men kvinden bedyrede, at hun ikke kendte til drabsplanerne og alene troede, at Zobair Saidi skulle lokkes til stedet for at få »en ordentlig omgang tæsk«.

Politiet og anklagemyndigheden har efter det, specialanklager Anja Lund Liin betegner som en meget langvarig og grundig efterforskning ikke fundet oplysninger, der modsiger kvindens forklaring. Sagen mod hende har derfor handlet om medvirken til både grov vold og forsøg på grov vold, og det var dét, hun blev dømt for. Hun modtog dommen.

Flere sager på vej Den 20-årige kvinde var den første på anklagebænken i sagen, hvor også hendes 27-årige kæreste samt to mænd på 26 og 28 år skal for retten. De to sidstnævnte har efter anklagemyndighedens opfattelse tilknytning til rockergruppen Bandidos MC i Holbæk.

Begge nægter sig skyldige i sagen, men de er tiltalt for at have planlagt og udført drabet på Zobair Saidi som led i den voldelige konflikt, der har været i Holbæk mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Også den 27-årige mand medvirkede ifølge sigtelsen i planlægningen af drabet, men politiet mener ikke, at han er tilknyttet Bandidos. Han ventes i øvrigt ligesom sin kæreste at lægge kortene på bordet, når også hans sag behandles som en tilståelsessag den 23. september. For hans vedkommende lyder sigtelsen fortsat på medvirken til drab.

Hævnakt kan være motiv Med onsdagens dom over den 20-årige kvinde blev noget af sløret løftet for det, der ifølge anklagemyndigheden kan være et motiv bag drabet på den 18-årige, der havde tilknytning til Vang-gruppen.

Kvinden forklarede således, at det var hendes indtryk, at hendes 27-årige kæreste forud for drabet havde været i forbindelse med nogen fra Bandidos. Det stod dog ikke helt klart i hendes vidneudsagn, om hun havde kendt til den mulige kobling til Bandidos før drabet, eller om det var en viden, hun havde fået efterfølgende.

- Min kæreste (navn udeladt, red.) fortalte mig, at han (Zobair Saidi, red.) skulle have nogle tæsk. Min kæreste sagde det ikke til mig, men jeg tror, at han havde talt med nogen fra Bandidos. Det var noget med, at han (Zobair Saidi, red.) skulle have smidt en molotovcocktail mod Bandidos' klubhus, og derfor skulle han have tæsk, lød kvindens forklaring.

Der blev ganske rigtigt kastet flere flasker med brandbar væske mod Bandidos' daværende klubhus i Østerstræde i Holbæk om aftenen den 14. oktober 2018. På det tidspunkt var der en højspændt konflikt i byen mellem netop Bandidos og Vang-gruppen, som blandt andet var kommet til udtryk ved flere voldelige overfald i ugerne forinden.

Efter onsdagens retsmøde oplyste specialanklager Anja Lund Liin, at politiet ikke har rejst straffesag mod nogen i forbindelse med molotovcocktail-angrebet. Hun var således ikke i stand til hverken at be- eller afkræfte om den dræbte rent faktisk deltog i aktionen mod rockerborgen i Østerstræde i oktober 2018, men politiet er overbevist om, at angrebet skete som led i de to gruppers konflikt.

- Vi har de oplysninger om et muligt motiv, som vi har hørt fra kvinden i hendes forklaring. Og jeg har ingen grund til at betvivle, at hun ikke taler sandt om, hvad hun har opfattet som anledning til, at den dræbte skulle overfaldes, sagde Anja Lund Liin.

Leverede jævnligt hash til den dræbte Uanset motivet er sagens kolde fakta, at den 18-årige kort efter klokken 22 søndag den 28. april sidste år kom gående gennem Ladegårdsparken, hvor han selv boede, og gjorde holdt ved opgangen Ladegårdsparken Vest 135.

Det var her den 20-årige kvinde og hendes 27-årige kæreste boede i en lejlighed, og parret havde ifølge kvinden flere gange tidligere og med jævne mellemrum leveret hash til Zobair Saidi. Det foregik typisk ved, at parterne lavede en aftale via app'en Wickr, hvor man kan sende krypterede beskeder, og når Saidi så kom hen til opgangen, blev hashen kastet ud fra lejligheden.

Det var ifølge den dømte kvinde denne praksis, der også dannede grundlag for at lokke Zobair Saidi i baghold, når han skulle hente hash. Det var blevet aftalt mellem hendes kæreste og de to andre mænd, der er tiltalt i sagen.

Fredag den 26. april 2019 om aftenen bad kæresten, som selv skulle et andet sted hen, hende om at kaste hash ud, når Zobair Saidi dukkede op. Hun vidste godt, at der var planer om at overfalde ham den aften, men hun indvilgede alligevel i at kaste hashen ud fra lejligheden.

- Jeg ville ikke have, at hverken min kæreste eller Zobair skulle have tæsk. Min kæreste havde ikke lyst til at kaste det ud, og jeg var bange for, at Bandidos ville komme efter ham, hvis han ikke gjorde det. Eller at hans (Zobair Saidis, red.) venner ville komme efter ham, hvis han fik tæsk. Derfor kastede jeg det ud, og der skete ikke noget. Jeg tænkte bare, at det var da godt, lød kvindens forklaring.

Men anklagemyndigheden mener, at der faktisk var en person klar til at skyde Zobair Saidi, men at hashen blev kastet ud på det forkerte sted i forhold til den påståede aftale. Dermed mislykkedes forsøget i første omgang.

Dræbt to dage senere Men to dage senere, søndag den 28. april 2019 kort efter klokken 22, blev der så gjort endnu et forsøg. Kvinden erkendte i retten, at hun godt vidste, at hendes kæreste havde lavet en ny aftale om under samme påskud om levering af hash at overfalde den 18-årige. Men denne gang var det den 27-årige mand, der selv tog sig af at kaste hashen ud fra parrets altan.

- Det går hurtigt, og pludselig lyder der flere brag. Min kæreste begynder at græde, og han siger, at »de tog røven på mig«. Jeg tænker, at det lyder som skud, og jeg vil gå ned for at hjælpe, men overboen er på vej, og jeg går ind i lejligheden igen, sagde kvinden fra sin plads i vidneskranken.

Parret aflyttet Senere på drabsaftenen kommer politiet op i lejligheden, hvor de afhører den 27-årige om, hvad de måtte have set i forbindelse med nedskydningen af den 18-årige. Men ifølge kvinden fortæller de ikke, hvad de ved om sagen.

- Vi siger ikke noget om det. Vi troede, at han skulle have tæsk, men pludselig er man draget ind i en drabssag. Min kæreste og jeg talte om det, og det gik os meget på, at han blev skudt, sagde den 20-årige kvinde.

Specialanklager Anja Lund Liin nævnte under retsmødet, at der var foretaget timevis af rumaflytninger i sagen. Efter retsmødet forklarede hun, at politiet havde indledt aflytning af kæresteparrets opholdssteder.

- Vi har fra et meget tidligt tidspunkt i efterforskningen haft kig på dem. Når vidner ser en mand sidde med en pistol på en bænk midt i Ladegårdsparken og vente på nogen, så er der nogen, der må have vidst, hvad der foregik, sagde Anja Lund Liin.