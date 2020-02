Balladen fortsatte: Uligevægtig 53-årig indlagt

En 53-årig mand, som kommer fra Hillerød og er uden fast bopæl, blev fredag formiddag bortvist af vagten på Borgerservice i Holbæk, da han havde lavet uorden og opfordret til at slås. Han forlod dog stedet, uden yderligere ballade, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Kl. 15.35 samme dag fortsatte den 53-årige sin uligevægtige adfærd med at hælde vin foran hovedindgangen til en kinesisk restaurant i Slotscentret. Han havde en uge forinden forøvet hærværk på stedet, og restaurantejeren ønskede ham bortvist. Politiet modtog også en anmeldelse fra butikken Børneloppen, hvor samme mand havde haft en truende adfærd over for kunder på stedet.