Ballademager med en stor klump hash i lommen

Hvis man render rundt med 20 gram hash i lommen, er det klogt at holde lav profil. Men det havde en 33-årig mand fra Søborg ikke rigtig forstået, da han onsdag aften lavede ballade i Holbæk.

Klokken 22.30 fik politiet en anmeldelse om, at en mand skabte uro ved indgangen til Circle K-tankstationen på Valdemar Sejrsvej, hvor han provokerede og virkede truende , blandt andet ved at sige, at han havde en kniv.