Set oppefra ser forholdene i Holbæk Marina ganske idylliske og fredelige ud. Men mellem andelshaverne i marinaen er der opstået en alvorlig strid, som bunder i afskedigelsen af havnefogeden. Foto: Fotograf Per Jensen

Ballade blandt marina-medlemmer

Holbæk - 24. maj 2018 kl. 12:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fronterne er trukket skarpt op før en ekstraordinær havneforsamling i Holbæk Marina den 31. maj. En større gruppe blandt indskyderne i marinaen er utilfreds med bestyrelsens fyring af havnefogeden, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Det sker på baggrund af en sag, hvor havnefoged Jørgen Vad Nielsen tidligere er blevet afskediget af den siddende bestyrelse.

Sagen har allerede kostet en formand pladsen, da Karin Rodian valgte at trække sig fra posten.

Ved den ordinære havneforsamling i Holbæk Marina i april blev der stillet forslag om at genanansætte havnefogeden. Et andet forslag gik på, at den resterende del af bestyrelsen skulle trække sig frivilligt.

De to forslag fik cirka to tredjedeles flertal. Holbæk Marina er en erhvervsdrivende fond, og der står i vedtægterne, at afstemninger er vejledende, så bestyrelsen behøver ikke følge dem.

Ved havneforsamlingen i april blev valget til bestyrelsen ikke gennemført med henvisning til, at de foreslåede kandidater ikke var opstillet inden for tidsfristen.

Der er cirka 600 andelshavere i Holbæk Marina, og omkring en tredjedel, 191, var mødt op den 24. april.

- Jeg tror, der kommer endnu flere den 31. maj, siger Allan Petersen, som i april stod bag de to nævnte forslag.

Han og hans gruppe genfremsætter ikke forslagene i næste uge, men henviser til, at en genansættelse af den fyrede havnefoged vil være op til den nye bestyrelse. De to stiller ikke selv op til bestyrelsen, men hvis deres gruppes kandidater får flertal, vil der bliver arbejdet for ern genansættelse af Jørgen Vad Nielsen.

Bestyrelsens begrundelse for afskedigelsen var, at tilliden til ham havde lidt uoprettelig skade efter en sag, hvor han havde overtaget en udbrændt båd i marinaen.

- Bestyrelsen var nødt til at foretage sig et eller andet. Nogle gange må man også træffe de svære valg, siger Flemming Carlsen, der som medlem af bestyrelsen i Holbæk Marina var med til at træffe beslutningen om at fyre havnefogeden.

Flemming Carlsen betegner det som en ulykkelig sag.

- Der er delte meninger om, om havnefogeden skulle have været afskediget. Men jeg tror, det skyldes, at modstanderne ikke kender sagens rette sammenhæng, siger Flemming Carlsen.

Nordvestnyt har kontaktet Jørgen Vad Nielsen, der blev afskediget med seks måneders løn. Han ønsker ikke at kommentere sagen.