Bagermesterparret fejrer 25 år i Kagekassen

Holbæk - 30. januar 2020

Bagermesterparret Lene og Erik Jensen er lokale knabstruppere. Så lokale, at det næsten ikke kan blive mere lokalt, hvis man spørger bagermesteren.

- Jeg er født på første sal i beboelseshuset, der ligger i forbindelse med bageriet. Lene og hendes mor er født og opvokset i Knabstrup og ingen af dem har haft postadresse udenfor byen, så - ja, vi er ægte Knabstruppere, griner bagermesteren, da avisen besøger bageriet og bagerbutikken »Kagekassen« en formiddag i januar.

Anledningen er at parret ønsker at markere deres 25 års jubilæum på en måde så kunderne også kan glæde sig sammen med dem. Derfor sætter de kaffe og kage på bordet, lørdag den 1. februar i tidsrummet klokken 10.00-14.30. og har knaldtilbud på sigtebrød og makronstang, fredag den 31. januar - og romkugler og chokoladekage på selve jubilæumsdagen.

Overtog familievirksomheden

Lørdag den 1. februar er det 25 år siden at parret, som dengang var 35 og 36 år gamle, overtog ansvaret for forretningen. De overtog forretningen efter Eriks forældre, så de kunne komme på pension, men før det havde begge været tilknyttet stedet i en årrække.

- Min far, Jørgen Jensen, var også bager og jeg har selv stået i lære her. Derefter var jeg ansat et par år hos en bager i Fuglebjerg, men jeg vendte tilbage til Knabstrup og arbejdede efterfølgende i min fars bageri, fortæller bagermesteren.

I årene op til at parret skulle overtage ejerskabet af bageriet, blev Lene, der ellers var klinik-assistent, også lært op i bageridriften og hun har siden overtagelsen stået for bagerudsalget i Kagekassen.

- Vi havde på det tidspunkt to små børn, så det var sin sag at få alle ender til at hænge sammen, men heldigvis har vi været gode til at tilrettelægge vores dag, så der både var tid til forretning og til at være nærværende overfor børnene, forklarer Lene Jensen, der hver dag står op og åbner butikken klokken 05.15, så håndværkerne kan få morgenmad og frokost med sig på turen ud til dagens opgaver.

Procedurerne skulle gentænkes

- Da vi overtog, var den største opgave at få ændret på nogle af procedurerne, så produktionsflowet blev bedre. Vi indførte blandt andet langtidshævning af brød og holdt op med at starte forfra med at bage alle produkter hver dag, men planlagde ugens forløb - og sikrede at udbud passede til efterspørgsel. Der er selvfølgelig mange produkter som laves hver dag og brødet er altid friskbagt, det er planlægningen det handler om - og udnyttelse af de varme ovne, på de rigtige tidspunkter, forklarer Erik Jensen.

Netværk og samarbejde

For 20 år siden gik bagermesteren, som den første fra Sjælland, ind i kædesamarbejdet »Konditorbager«. Det medførte mere fleksibilitet og et godt kollegaskab med andre bagere. Med tiden er der også opstået samarbejder med andre brancher. Derfor kan man blandt andet hente pakker og apotekervarer hos Kagekassen i Knabstrup.

- Vi er et samlingspunkt for byen, så det er naturligt for os at gøre det nemt for vores kunder, ved også at sælge andet end brød, kager og madpakker, forklarer Lene Jensen.

Tredie generation af bagerfamilien, sønnen Christian Jensen, er også ansat som svend i bageriet. Og, selvom det ville være oplagt at han overtog forretningen efter forældrene, når de en dag går på pension, er det næppe det, der kommer til at ske, for udviklingen ikke er gunstig for små bagerier som det, man forhåbentligt i lang tid fremover kan finde på hjørnet af Ventedgårdsvej og Holbækvej i Knabstrup.

- Nu er det jo svært at spå om fremtiden, men vi har ingen planer om at ændre på tingenes tilstand. Vi er glade for at være i Knabstrup og her bliver vi, for vi kan slet ikke undvære det liv vi lever, slutter Lene Jensen.