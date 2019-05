Badmintonspillerne i Centre of Excellence har siden september 2017 boet på værelser i midlertidige pavilloner på boldbanerne ved Stenhus Kostskole. Det må de blive ved med i et ukendt tidsrum endnu. Foto: Kenn Thomsen

Badmintoncenter venter på flytning

Holbæk - 02. maj 2019 kl. 06:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2017 blev Holbæk valgt som værtsby for Badminton Europes udviklingscenter for unge spillere, Centre of Excellence. Meningen var, at centret i de første 16 måneder skulle have base på Stenhus-skolerne, hvorefter både træningen og indkvarteringen senest 1. januar i år skulle flytte til Holbæk Sportsby.

Sådan er det ikke kommet til at gå på grund af de gentagne forsinkelser af arbejdet med sportsbyen. Indkvarteringen af spiller­ne skal ske i det sportel, der opføres ved siden af Holbæk Sportsby.

- Vi er desperate efter at komme derover. Vi glæder os til at få flere baner og nye værelser, siger Michael Nørbæk, der er senior manager i Badminton Europe, blandt andet med ansvar for Centre of Excellence.

- Men jeg holder det tæt ind til kroppen. Vi har flere gange tidligere fået en dato og er blevet skuffede. Det giver nogle dårlige oplevelser, og nu melder vi først datoen ud, når vi er sikre, forklarer Michael Nørbæk.

Ikke bare fra Europa, men også fra resten af verden, kommer der henvendelser til centret.

- Europa er det primære for os, men de fire andre regioner har også store planer om at bruge centret. Så skal vi kunne tilbyde den rigtige indkvartering og faciliteter, og de nuværende spillere skubber meget på, fortæller Michael Nørbæk.

Der er plads til 26 spillere, som bor på værelserne i pavillonerne ved Stenhus Kostskole. Der er 37 værelser i de nuværende pavilloner, og Stenhus-skolerne bruger nogle af værelserne.

I det kommende sportel skal centret råde over 26-27 værelser. Der bliver desuden otte baner i badmintonhallen i sportsbyen.

- Vi glæder os til at dele faciliteterne med Holbæk Badmintonklub. Det er nyt, og vi ser frem til et styrket samarbejde med klubben, siger Michael Nørbæk, der understreger, at der også er et glimrende samarbejde med både kostskolen og Stenhus Gymnasium.

Direktør i Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard, oplyser, at forberedelserne til støbearbejdet til sportellet med cirka 36 værelser gik i gang i sidste uge. Det opføres på en af de solgte byggeretter på grunden, så det er ikke afhængig af, hvornår sportsbyen kan tages i brug.

Carsten Damgaard fortæller, at entreprenør Morten C. Henriksen har oplyst, at sportellet vil være klar til indflytning den 1. august.

Men det er altså ikke det samme som, at Centre of Excellence melder den dato ud som flytningen til de nye faciliteter.