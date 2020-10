Badminton-center vil gerne fortsætte

Alt tegner til, at udviklingscentret for unge badmintonspillere fortsætter i Holbæk i endnu fire år, og måske også yderligere fire år derefter. I hvert fald meddeler parterne enslydende, at de er tæt på at underskrive en ny aftale.

Det er Badminton Europe, der står for Centre of Excellence, som handler om at udvikle unge, talentfulde spillere. De kommer især fra de europæiske lande, som ikke ligger helt i toppen i sporten.