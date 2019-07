Se billedserie Badeplatformen med udspringsmulighed kommer til at ligge cirka 12 meter fra den fjerde husbåd, der kommer - i baggrunden ses den anden af de to husbåde, der foreløbig er. Fonden Sidesporet synes ikke, det er en god idé at flytte platformen til bystranden. Foto: Peter Andersen

Badende er meget tæt på husbåde

Holbæk - 30. juli 2019 kl. 11:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kasper Kaas, der er manden bag de fire planlagte husbåde på Bryggen i Holbæk, mener, at den nye flådestation ved Filmtorvet ville ligge bedre ved bystanden på Blegstrædehage, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Den ene årsag er, at den sydligste af husbådene vil komme til at ligge ret tæt på flådestationen med badegæsterne. Den anden årsag er, at der i hjørnet er en overløbsledning til regnvand. Den kan have medvirket til, at der i løbet af sommeren har været forurening af vandet med fækale bakterier og dermed badeforbud.

- Jeg har luftet tanken om, at flådestationen burde flyttes. Nu har den ligget her en måneds tid, og folk opfører sig generelt pænt, men det bliver tæt på den sidste husbåd - cirka 12 meter, afhængig af hvilken type husbåd det bliver. Det er svært at vide, om det bliver et problem. Lad os se hen over sommeren, hvordan det spænder af. Jeg vil ikke være med til at tale en konflikt op, jeg vil hellere tale den ned, siger Kasper Kaas.

Men det er ikke kun, fordi han skal have solgt de to sidste husbåde, han foreslår, at flådestationen flyttes.

- Hvorfor lægger man den på et sted, hvor man ved, der ligger en overløbsledning? Det ville give bedre mening at lægge flådestationen på stranden, hvor der er en glimrende badevandskvalitet, siger Kasper Kaas.

Det er Fonden Sidesporet, der har fået Holbæk Kommunes tilladelse til at placere flådestationen i hjørnet mellem Krags Brygge og Filmtorvet, ligesom der er ydet tilskud fra Projektudvalget for lokal udvikling.

- Vi har den holdning, at der omkring Filmtorvet skal skabes et rekreativt, åbent og dejligt område med så mange gratis oplevelser for så mange som muligt. Der er blevet badet fra stedet i alle årene, og der er sprunget i fra kajkanten, kuttere og skrotpramme. Der har været en stor efterspørgsel på en badeplatform, og den har været med i planerne i mange år, siger Kasper Lomholdt, leder af Sidesporet.

Han satser på et godt nabo­skab med husbådejerne, og efter dialog blev det besluttet at flytte flådestationen længere hen mod Krags Brygge, ligesom udspringet blev vendt, så der springes ud i bassinet i stedet for i retning mod husbådene.

Kasper Lomholdt synes ikke, det er en god idé at flytte flådestationen til bystranden, fordi det er et mere roligt område.

- Ved Filmtorvet er det mest teenagere og yngre, der bader og ligger og hygger sig og spiller bold. Men vi arbejder på, at det skal blive et samlingssted for alle Holbæks borgere med Open Air Filmfestival, folkekøkken, veteranbiltræf og andet. Vi udvikler til gavn for alle og ikke for fire private ejere af husbåde, siger Kasper Lomholdt.