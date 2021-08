Maria er serieiværksætter - og fra Holbæk. Hun driver en studieboligportal bl.a. fra hjemmet i Ahlgade, når hun ikke sidder med den lille i den anden arm. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Baby og boligportal i balance

Holbæk - 20. august 2021 kl. 13:48 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

Det er hårdt, men det kan godt lade sig gøre.

Sådan beskriver Maria Wessel Bach jongleringen med sine to børn hjemme i lejligheden i Ahlgade.

Det ene hedder Filip.

Han er godt et år gammel, og har allerede for flere måneder siden lært at gå.

Det andet 'barn' er noget yngre og et produkt af Maria Wessel Bachs iværksættergen og baggrund som ejendomsmægler - studieboligportalen Housing Students.

Portalen Housing Students så dagens lys i maj måned efter at have været undervejs i halvandet år.

Det var længere tid, end Maria Wessel Bach havde planlagt.

- Jeg troede, at jeg kunne balancere barsel og boligportal. Jeg har ikke været forælder før, så det var lidt for ambitiøst, siger Maria Wessel Bach og fortsætter:

- Jeg havde en idé om, at jeg kunne nå alt muligt, når Filip sov til middag, men der opdagede jeg hurtigt, at jeg tit selv havde søvn at indhente.

Faktisk havde Maria Wessel Bach endnu en bold i luften.

- Der har været udfordringer med at finde en institution, der passede til Filip. Derudover har dagplejerne haft sommerferie, så er ikke helt kommet i gang med Housing Students, som jeg havde håbet, siger Maria Wessel Bach.

Flere måneders søgen har dog båret frugt, og Filip har hun for længst afleveret i dagpleje og en mere almindelig hverdag har indfundet sig.

- Jeg er ikke kommet i gang som jeg havde håbet. Det må man acceptere. Det ændrer alt, når man får en lille, siger Maria Wessel Bach.

Mens hendes søn træder sine barnesko i Selv trådte Maria Wessel Bach sine barnesko i trekantsområdet mellem Vipperød, Arnakke og skolen i Ågerup.

Hurtigt efter at være trådt indenfor på Handelsskolen så hun lyset i iværksætteriet.

- Vi fik et projekt på første år, hvor vi skulle have en virksomhed op at køre. Der fik jeg øjnene op for, hvor vildt sjovt iværksætteri er, siger Maria Wessel Bach, og tilføjer, at hun allerede på dét tidspunkt vidste, at hun skulle gå ejendomsmæglervejen.

Kombineret med iværksættergenet lå en virksomhed som Housing Students lige for, men om der kommer flere virksomhedsbabyer i fremtiden er endnu uklart.

- Mit iværksættergen lever. Nu må vi se med Housing Students. Jeg har kun fokus ét sted, og jeg skulle lige overvinde at give min første 'baby' videre, siger Maria Wessel Bach med henvisning til sin første virksomhed Housing People, der nu er solgt, men som stadig rådgiver boligsøgende.