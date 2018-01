Mens bålhytten ved Børneøen Munkholm (foto) måtte pilles ned i 2015 og måske ikke bliver genrejst, kan Tempelkrogens Familiecamping beholde sin bålhytte, selv om den også ligger inden for strandbeskyttelseszonen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Bålhytter vurderes forskelligt

Holbæk - 25. januar 2018 kl. 16:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bålhytte inden for strandbeskyttelseslinjen på Tempelkrogens Familiecamping i Ågerup er godkendt af myndighederne. Dermed går det noget lettere for campingpladsen at få godkendt bålhytten, end det gør for den private institution Børneøen Munkholm ved Holbæk, kun et par kilometer væk, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Campingpladsen har tidligere på måneden fået en lovliggørende landzonetilladelse fra Holbæk Kommune til en bålhytte. Det er sket, efter at Kystdirektoratet i maj 2017 sagde ja til at at dispensere fra strandbeskyttelseszonen, der går 300 meter ind i land.

Holbæk Kommune blev i 2014 opmærksom på, at bålhytten var opført uden de nødvendige tilladelser og dispensationer. Derfor søgte campingpladsen om en lovliggørelse af bålhytten.

Med grønt lys fra Kystdirektoratet har Holbæk Kommune givet den lovliggørende landzonetilladelse til bålhytten. Der foreligger ikke nogen lokalplan for området, men kommunen har vurderet, at bålhytten ikke er i strid med kommuneplanens udpegninger.

Holbæk Kommune har også ønsket at dispensere fra strandbeskyttelseszonen ved Børneøen Munkholm, men uden held.

Ifølge Kystdirektoratet har de to sager forskellige udgangspunkter. Område­chef Hans Erik Cutoi-Toft oplyser, at der for campingpladser, der ligger inden for strandbeskyttelseszonen og er på over 75 enheder, er en lempeligere praksis for at kunne give dispensation til udvidelser, nybyggeri med videre, som er nødvendig, for at campingpladser kan følge med tiden i forhold til faciliteter.

- I denne sag fra campingpladsen blev det vurderet, at opførelse af en bålhytte var et led i campingpladsens erhvervsmæssige udvikling. Og da bålhytten endvidere ikke har en væsentlig negativ påvirkning af kystlandskabet, har der været grundlag for at meddele dispensation. Det betyder med andre ord, at dispensationen er blevet givet på baggrund af en administrativ praksis, der kun gælder for campingpladser, forklarer Hans Erik Cutoi-Toft.

Når det gælder bålhytten på Børneøen Munkholm, gav Naturstyrelsen (som dengang behandlede sagerne om strandbeskyttelseszonen) i 2014 afslag på dispensation. Det blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i 2015.

En ændring af naturbeskyttelsesloven i juni 2017 gav en mere lempelig adgang for blandt andet institutioner til at placere mindre faciliteter, herunder bålhytter, langs stranden. Men det kræver ifølge loven, at arealet er omfattet af en lokalplan, og det er arealet ved Børneøen Munkholm ikke.

Derfor har Kystdirektoratet i en forhåndstilkendegivelse skrevet, at hvis der udarbejdes en lokalplan for området, er direktoratet indstillet på at give dispensation.