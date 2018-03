Bålhytte skal tillades med lokalplan

Der kræves både en ny lokalplan og et kommuneplantillæg vedrørende arealet på halvøen vest for Munkholmbroen. Det skyldes, at bålhytten skal placeres inden for strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har i oktober i fjor tilkendegivet, at det er indstillet på dispensere, hvis der udarbejdes en lokalplan for området.

- Vi savner vores bålhytte. Men jeg vil ikke håbe, at det koster alt for mange penge og kræfter for kommunen. Jeg ville ønske, at det bare var vores beslutning i stedet for, at det skal ligge alle til last. Vi må håbe, at vores rådgiver kan hjælpe så meget, at udgifterne for kommunen bliver mindst mulig, siger Pernille Lindblom.