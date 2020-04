Bådejer fandt fem store drenge sovende i sin båd

Politiet sigtede de fem drenge i alderen 15-17 år, som var fra Holbæk og Vordingborg, for at have krænket husfreden ved at opholde sig på båden uden tilladelse. Drengene havde tilsyneladende også været om bord på andre både i havnen for at finde madrasser og tæpper til at sove på. De ting blev leveret tilbage til de rette ejermænd.