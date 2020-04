Fodboldspillerne længes efter at komme i gang. Billedet her er fra en tidligere udgave af Undløse Cup. Foto: Peter Andersen

Både ja og nej til udendørs idræt

En række foreninger har henvendt sig til Holbæk Kommune for at høre om mulighederne for at sætte gang i deres udendørs aktiviteter igen efter den ufrivillige pause som følge af corona-pandemien. I lokalområdet sker åbningen i takt med de nationale retningslinjer, og på foreningernes vegne kontakter kommunen Sundhedsstyrelsen og specialforbundene.