Båd opslugt af flammer: Sjællandsk familie på verdens-sejlads har mistet alt

Holbæk - 13. august 2021 kl. 10:44 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

- Vi har stadig ikke helt forstået det, og chokket sidder stadig i os. Men vi glæder os over, at vi har hinanden, og at ingen er kommet til skade.

Sådan fortæller ægteparret Karina og Torben Dahl-Olsen fra Holbæk til dagbladet Nordvestnyt om den voldsomme brand, der tirsdag aften i denne uge fuldstændigt ødelagde deres båd »Evy«.

Det skete i Banana Bay Marina, der ligger på det mellemamerikanske land Costa Ricas stillehavskyst.

Her befinder familien, der foruden Torben og Karina også tæller børnene Isabella og Sebastian, sig i øjeblikket i forbindelse med deres fem år lange rejse rundt omkring i store dele af verden ombord på netop »Evy«.

Det er med andre ord hele familiens hjem og alle deres ejendele, der på få minutter gik op i røg og endte som aske på bunden af havnen.

- Vi har mistet alt. Vi havde alting ombord på båden - børnenes legetøj, alt vores tøj, pas og grej. Jeg stod der på kajen 15.000 kilometer fra Danmark i en t-shirt og badeshorts, og dét var de eneste ejendele, jeg havde tilbage, siger Torben Dahl-Olsen, da Nordvestnyt taler med parret via telefon torsdag eftermiddag dansk tid, som er morgen i Costa Rica.

Familien har i øjeblikket to danske gaster med ombord, og heller ikke de er kommet til skade.

Lå og sov ombord Parret ved ikke, hvad der forårsagede branden. Men det gik meget stærkt, og det var umuligt at nå at redde noget, selv om mange i havnen hurtigt kom til undsætning.

Kun Karina Dahl-Olsen var ombord og lå og hvilede sig, da hun blev vækket af bådens røgalarm. Hun fik reddet sig selv ud i sikkerhed.

Inde på land sad Torben, børnene og de to gaster på en café.

- Pludselig, som lyn fra en klar himmel, mærker jeg stemningen på baren ændre sig til panik. Jeg slår blikket op, og der står flammer op af Evy fra bagenden og helt op til masten. Det lignede en dårlig film, hvor en bil nærmest eksploderer, skriver Torben Dahl-Olsen i et længere opslag på sin Facebook-profil.

Han skynder sig så meget han kan i den lille gummibåd hen mod båden, men til at begynde med kan han ikke se sin kone, som han ved ligger og sover i bådens forkahyt.

Da han er 50-100 meter fra den brændende båd, ser han Karina komme op gennem topvinduet. Hun kommer i sikkerhed i gummibåden i samme sekund, som flammerne står op gennem vinduet, skriver Torben Dahl-Olsen.

Overvejer mulighederne Nordvestnyt har flere gange skrevet om familiens sejlads, der ikke går hele jorden rundt, men dog til store dele af verden.

De stævnede ud fra Holbæk i marts sidste år netop som corona-pandemien lukkede store dele af verden ned første gang. Med lidt ændrede planer undervejs var familien Dahl-Olsen nu nået til Costa Rica.

Oprindeligt havde de tænkt at krydse Stillehavet mod Fransk Polynesien her i efteråret, men allerede inden branden havde de besluttet sig for indtil videre at sejle op og ned langs den mexicanske, amerikanske og canadiske stillehavskyst.

Det skyldes, at udbredelsen af delta-varianten af coronavirus ikke er helt under kontrol i de områder, de skulle være sejlet til.

Lige nu ved parret ikke, hvad der skal ske. De arbejder i første omgang på at få udstedt nye pas med hjælp fra de danske repræsentationer i Costa Rica og Mexico.

Og så skal de henad vejen finde ud af, hvad der nu skal ske med drømmerejsen.

- Vi har på ingen måde lyst til at skulle rejse hjem nu. Det vil være som at blive slået hjem. Der er mange muligheder, men vi skal sætte os ned og grundigt undersøge dem, før vi beslutter os for, hvad der skal ske, siger Karina og Torben Dahl-Olsen.

De betragter det ikke som realistisk, at de kan anskaffe en båd, der er lige så veludrustet som Evy, selv om de skulle få udbetalt forsikring.

- Vi har lagt tusindvis af timer i forbedringer og klargøring af Evy, og det kommer forsikringen ikke til at afspejle, vurderer Torben Dahl-Olsen.

Stor støtte fra lokale Lige nu og her prøver familien og de to gaster at lægge chokket bag sig. Og de har heldigvis fået enormt stor hjælp fra lokale i Costa Rica, der har stillet et hus til rådighed, ligesom der er samlet tøj og legetøj ind til dem.

- Det er helt overvældende, så søde og hjælpsomme folk er, og vi har også fået mange søde hilsner fra folk hjemme i Danmark, konstaterer Torben Dahl-Olsen.

