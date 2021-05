BUPL-glæde over forslag om ny pædagoguddannelse

Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) er i øjeblikket ved at bygge til omkring den gamle kaserne i Holbæk. En måske kommende pædagoguddannelse vil formentligt blive en del af HUSC i Holbæk, men det er endnu uafklaret. Foto: Mie Neel

Holbæk - 27. maj 2021 kl. 10:48 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Hellere før end senere. Det er holdningen hos Bertha Langhoff Hansen, formand for pædagogernes fagforening BUPL Midtsjælland, når det gælder etableringen af den måske kommende pædagoguddannelse i Holbæk.

Torsdag formiddag havde regeringen endnu ikke præsenteret sit uddannelsesudspil »Tættere på - flere uddannelser og lokalsamfund« i sin helhed. Det sker først ved et pressemøde torsdag klokken 13.

Det står dog klart, at regeringen vil åbne en pædagoguddannelse i Holbæk fra 2025.

Men et politisk flertal har for længst vedtaget, at der allerede fra 2024 skal være indført minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, og derfor bliver der hårdt brug for uddannede pædagoger, lyder det fra Bertha Langhoff Hansen.

- Ligesom vi har ønsket minimumsnormeringer indført hurtigst muligt, vil det da også være godt, hvis vi kan få gang i uddannelsen af flere pædagoger hurtigst muligt. Og vi vil gå i dialog med en kommende udbyder af uddannelsen i Holbæk for at se, om det kan blive før 2025, siger den lokale BUPL-formand til dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Godt for hele regionen Efter en årrække uden pædagoguddannelse i Holbæk kan den nu være på vej tilbage, hvis S-regeringen kan samle politisk flertal bag sit uddannelsesudspil. Det håber Bertha Langhoff Hansen.

- Det er virkelig glædeligt, at vi kan få en ny pædagoguddannelse i Holbæk. Vi står over for indførelsen af minimumsnormeringer, og samtidig er der pædagogmangel og stigende børnetal. Jeg tror på, at vi kan få fat i nogle af dem, som ikke kun bor i Holbæk, men også i for eksempel Odsherred, som fremover ikke vil skulle rejse så langt for at uddanne sig. Der er altså langt fra Sjællands Odde til Roskilde og Slagelse, hvor uddannelserne er i dag, konstaterer Bertha Langhoff Hansen.

Hun mener således, at en ny pædagoguddannelse i Holbæk vil komme hele regionen til gavn.

Brug for uddannelse Hun peger også på, at BUPL har et ønske om, at 80 procent af det pædagogiske personale skal være uddannet, og det stiller selvsagt krav til, at flere kommer igennem uddannelsessystemet.

- I nogle af vores kommuner er andelen af uddannede 50-60 procent, så det er nødvendigt med en ny uddannelse, siger Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland.

