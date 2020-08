Avis: Søbæk betalte tøj for 700.000 kroner

Ifølge Ekstra Bladet viser interne dokumenter, at Erik Filthuth i løbet af fem år lavede private udlæg for over fire millioner kroner , som han efterfølgende fik dækket af skolen.

Flere kilder stiller dog over for Ekstra Bladet stort spørgsmålstegn ved om indkøbene er sket på vegne af Søbæk, eller om der reelt er tale om privat forbrug.

- Man fristes til at få den tanke, at det er private regninger, som »tørres« af på skolerne og opholdsstederne, siger han på den baggrund til Ekstra Bladet fredag.

Ifølge formiddagsavisen viser dokumenterne blandt andet, at Erik Filthuth i den femårige periode købte tøj for 700.000 kroner.

Det betalte han med sit private kort og fik udgifterne dækket af Søbæk, men ifølge Ekstra Bladet tvivler både eksperter og »en lang række tidligere ledere og ansatte på Søbæk« på, at tøjindkøbene har været relateret til arbejdet på Søbæk, der huser udsatte børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt eller har diagnoser.

Artiklerne kommer efter, at Københavns Byret i tirsdags afviste at efterkomme et ønske fra Erik Filthuth om at nedlægge fogedforbud mod offentliggørelse af artiklerne. Ifølge Ekstra Bladet lød argumentet fra Filthuths advokat, at avisens materiale var fremskaffet på ulovlig vis, men det fandt byretten ikke bevist.