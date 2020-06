Se billedserie - Jeg søger ikke midler fra regeringens hjælpepakker. Mine kunder er tilbage, så lad bare nogle andre få den hjælp, der tilbydes. De har nok mere brug for den end jeg har, siger værkstedsejer Finn Hansen, Volvo-Finn, fra Autogården i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Autogården vælger hjælpepakkerne fra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Autogården vælger hjælpepakkerne fra

Holbæk - 20. juni 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Danmark »blev sat i stå«, kunne det også mærkes hos de lokale værksteder, men indehaveren af Autogården i Jyderup valgte at lade være med at søge midler i regeringens hjælpepakker.

- Lad andre få glæde af dem, jeg klarer mig igennem uden hjælp, for mine kunder er vendt tilbage, siger Finn Hansen, der har haft værksted på Industrivej 6 i 48 år, og til dagligt omtales som Volvo-Finn, da værkstedet er specialiseret i servicering og reparation af Volvo-mærket.

Finn Hansen fortæller, at man stadig skal have fokus på service af bilen, inden man tager på ferie. Også selvom man har skiftet bilferien sydpå ud med en bilferie i Danmark.

- Det er aldrig sjovt at stå et fremmed sted og skulle have repareret bil, uanset hvilket sprog der tales på værkstedet. Det er simpelthen mest betryggende, at det er den kendte mekaniker, der tager sig af bilen. Så det er en god idé at få den gennemgået før feriestarten, siger han.

Ifølge værkstedsejeren handler det ikke mindst om, at man har tillid til den lokale mekaniker, men også om at mekanikeren faktisk kender bilen og dens servicehistorie.

Han tilføjer, at bilejerne generelt er blevet meget bedre til at passe deres bilers serviceaftaler end tidligere - og at det samtidig betyder, at bilerne er sundere og får længere levetid.

Nu, hvor man ser flere og flere el-biler, er der også behov for, at værkstederne kan fejlfinde, servicere og reparere den slags køretøjer.

- Min mekaniker, Martin Ruus, er meget interesseret i alt hvad der har med bilernes elektronik at gøre. Han er allerede godt inde i sagerne, i forbindelse med el-drevne biler og hybridbiler. Han skal også på kursus for at blive opdateret, og det er vigtigt at vi følger med tidens udvikling, det er jo en del af den gode kundeservice, slutter Finn Hansen fra Autogården i Jyderup, hvis kundekreds kommer fra hele Sjælland.