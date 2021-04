Anlægsstrukturer i sølv- og bronzeklassen: Jonas Willum Hansen, Kenneth Mandrup Christiansen, Mikkel Lykke Madsen, Andreas Sartov Olsen og Marc Haar Augustesen. Foto: EUC Nordvestsjælland

Audebo-svende i medalje-regn

Holbæk - 09. april 2021 kl. 08:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Corona-besværligheder har det været nok af - men de har ikke kunnet stoppe forårets kuld af nye svende fra EUC Nordvestsjællands afdeling i Audebo. De har nærmest væltet sig i medaljer ved deres svendeprøver.

Midt i endnu en corona-nedlukning har præstationen ved forårets svendeprøver være historisk flot.

Ud af 29 elever er der blevet givet seks sølvmedaljer, fire bronzemedaljer, syv har fået ros og resten er »antaget«.

En sølvmedalje er den højeste udmærkelse man kan få i en svendeprøve. Guldmedaljen findes simpelthen ikke her, fortæller EUC Nordvestsjælland i en pressemeddelelse.

Medaljerne Sølv fra tagdækker:

Thomas Jakob Hansen, EUC Nordvestsjælland



Sølv fra anlægsstruktør:

Jonas Willum Hansen, Kentto A/S

Kenneth Mandrup Christiansen, Entreprenør Benny Petersen A/S

Mikkel Lykke Madsen, Pm Anlæg ApS

Andreas Sartov Olsen, Entreprenørfirmaet v/Martin Olsen



Bronze fra anlægsstruktør:

Marc Haar Augustesen, Barslund A/S



Sølv fra glarmester:

Daniel Poulsen, R C Glas & Ramme ApS



Bronze fra glarmester/alubygger:

Marck Christian Sørensen, Tarpgaard A/S

Heine Reimer Justesen, Snoer Alu ApS

Christian Aksel L. Stender, Glarmester Stender ApS Sølv fra tagdækker:Sølv fra anlægsstruktør:Bronze fra anlægsstruktør:Sølv fra glarmester:Bronze fra glarmester/alubygger: Årsagen er, at man som håndværker altid skal stræbe efter at gøre det endnu bedre. Der er altså en indlejret filosofi i karaktergivningen, der skal præge fremtidens håndværkere til altid at stræbe efter at blive endnu bedre.

Selvom resultatet blandt forårets svendeelever er medaljepræget, er det ikke en let sag at få en medalje. Indenfor glarmesterfaget er der for eksempel kun givet fem sølvmedaljer de sidste 30 år nationalt. En medalje er altså virkelig en ærefuld udmærkelse.

Det er de faglige udvalg, der bestemmer, hvem der skal modtage en medalje. Her sidder folk med et solidt kendskab til branchen og vurderer de enkelte præstationer. Det er altså ikke den pågældende skole eller underviser, der bestemmer, om en elev skal have en medalje. Det er repræsentanter for den branche, man skal ud at arbejde i, der fælder dommen.

Lars Mikkelsen, der er uddannelseschef på EUC Nordvestsjællands afdeling i Audebo, er meget glad og stolt over resultaterne. Han siger:

- Det er klart, at vi er meget stolte både af vores elever, men også af vores undervisere. Vi har nogle rigtig dygtige undervisere, som gør en stor indsats for, at vores elever trives og bliver så dygtige, som de kan. Det er dejligt at se resultatet af det gode arbejde.

En anden af årsagerne til den store succes - mener Lars Mikkelsen - er det store arbejde, der bliver gjort for at samarbejdet mellem skole og virksomhed kører, som det skal.

- Som elev på en erhvervsuddannelse foregår noget af din uddannelse på skole og en anden del foregår i en virksomhed. Det er helt afgørende, at der er et flow mellem de to, så vores elever oplever, at der er sammenhæng mellem det, de lærer på skolen, og det, de skal kunne ude i virksomheden, siger Lars Mikkelsen og fortsætter:

- Det er også vigtigt, at virksomheden hele tiden er bekendt med, hvor eleven er i sin uddannelse, så forventninger og kompetencer stemmer overens. Det er en vigtig del af den gode erhvervsuddannelse.