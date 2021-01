Atletikstadion har fået det blå stempel

Blåstemplingen kommer halvandet år efter, at det meste af den øvrige del af Holbæk Sportsby blev taget i brug 30. maj 2019. Godkendelsen af, at der kan afvikles konkurrencer på banerne, skaber glæde hos både direktør Erik Kjærgaard Andersen i Holbæk Kommune og hos formanden for Fonden Holbæk Sportsby, Morten C. Henriksen.

Onsdag den 30. december fik Holbæk Kommune en melding om, at atletikstadionet i Holbæk Sportsby havde fået certikatet fra Dansk Atletik Forbund (DAF). Dermed er det godkendt til konkurrencer under forbundet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her