Se billedserie Tirsdag aften var der blandt andet gang i koordinations­øvelser for at træne motorikken. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Atletikfolk er glade for det nye stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Atletikfolk er glade for det nye stadion

Holbæk - 14. juli 2021 kl. 15:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

holbæk: Siden tiden efter påske har Atletikforeningen Fremad Holbæk for alvor kunnet gøre brug af faciliteterne på det nye atletikstadion i Holbæk Sportsby. Trods sommerferien var der også i aftes en del medlemmer til træning på stedet.

Og snart er der OL, hvor atletikken er en af de store idrætsgrene. I klubben, der nu har 115 medlemmer, håber man, at det kunne give nogle flere lyst til at prøve at kaste sig ud i nogle af atletikkens discipliner.

Derfor inviterer Fremad i næste måned interesserede i alle aldre til at komme og prøve at løbe, springe eller kaste. Det foregår fra klokken 17.30 alle tirsdage i august, fortæller klubbens formand, Rasmus Brandt Jensen.

To års forsinkelse Mens det meste af Holbæk Sportsby stod mere eller mindre færdig ved åbningen den 30. maj 2019 - en forsinkelse på fem måneder - var atletikstadion forsinket i to år.

Det var først færdig ved det seneste årsskifte. Den 30. december gav Dansk Atletik Forbund (DAF) en certificering af atletikstadionet, så det er godkendt til brug ved konkurrencer.

Omkring påske havde Fremad Holbæk rømmet klubhuset ved Holbæk Stadion og rykkede ind i den nye servicebygning ved det nye atletikstadion. Her er der blandt andet et lille træningslokale med vægte og lignende til rådighed.

Efter påske var der stadig corona-restriktioner for den udendørs træning, så det måtte foregå i hold. Også den indendørs træning, der fortsat foregår i hallen hos CSU Holbæk, det tidligere seminarium, har været ramt af coronanedlukningen.

Det positive overskygger Da det udendørs forsamlingsloft i maj blev hævet til 100, kunne inddelingen i hold på atletikstadion droppes.

Hvordan lyder dommen så over det nye atletikstadion fra den klub, der bruger det mest?

- Vi er glade for det. Processen har været hård, men vi er glade for, at vi tog debatten i processen. Nogle vil nok synes, at vi har været hårde i debatten, men hvis ikke vi havde været det, så var det ikke blevet så godt, siger Rasmus Brandt Jensen.

Han peger på, at atletik er en meget detaljeorienteret idrætsgren, og derfor har det været vigtigt, at forholdene var i orden.

- Nu er vi her jo, og det gamle bliver revet ned. Vi skal lære at elske det nye - og det er positivt ment. For det positive overskygger det negative. Overordnet set er det nogle dejlige anlæg, siger Rasmus Brandt Jensen.

Selv om certificeringen betyder, at der kan afvikles konkurrencer i DAF's regi, er der ikke planlagt nogle i år.

- Vi turde ikke byde ind med stævner, også på grund af corona. Hvis der måske kommer nogle stævner bliver det for ungdom, siger Rasmus Brandt Jensen.

Mudder på løbebanerne Selv om det altså overordnet betegnes som nogle dejlige rammer, så er der også nogle begyndervanskeligheder på stedet.

- I det daglige er det en stor udfordring, at der er mudret på banerne. Der er lerjord rundt om anlægget, og når det har regnet, kommer der mudderpletter på løbebanerne. Når man løber i pigsko, er det ikke til at få fæste på banerne, forklarer Rasmus Brandt Jensen.

Mudderpletterne opstår, når folk går ind over banerne for at skyde genvej fra vestbyen til sportsbyens hovedbygning, eller når folk lufter hund.

En anden udfordring er, hvis der er meget vind, fordi atletikbanerne ligger ret åbent. Der er for nylig plantet små træer på volden langs den side, hvor sprintdisciplinerne og længdespringsbanen ligger. Men der går nogle år, før træerne er vokset til, så de giver nok læ. Hvis det for eksempel på en konkurrencedag blæser, og der er for meget medvind, vil en rekord ikke kunne godkendes.

Kastebur står uden net Det er i øvrigt heller ikke muligt for tiden at bruge hammerkastburet, fordi der ikke er noget net i buret. Nettet hang der det meste af vinteren, men da det så blev taget ned, blev der vist skåret nogle af de øverste snore over. Det er Holbæk Sportsby, der via en driftsaftale med Holbæk Kommune, står for driften og vedligeholdelsen af atletikanlægget.

- Ret skal være ret. Det er første sæson, og alt skal lige falde på plads, siger Rasmus Brandt Jensen.

Atletikstadionet er åbent til brug for alle. Som noget nyt skal Fremad Holbæk søge tider for hver sæson, og tiderne bliver så tildelt af Holbæk Kommune. Atletikklubben har faste tider fra klokken 16 tirsdag, torsdag og fredag. Samtidig har Race­Running Klub Holbæk tid om tirsdagen.

På de faste tider kan der ikke samtidig spilles fodbold på banen inden for løbebanen.

I forbindelse med de containere, hvor racerunning-­klubben har sine materialer, kom der i øvrigt som noget ekstra en stor, overdækket terrasse. Den kan atletikklubben også nyde godt af de kolde perioder i ydersæsonen, hvor der kan laves nogle få øvelser i læ på terrassen.