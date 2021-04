De øverste dele af »Arwen« er væk, og i næste uge bliver skroget klippet op, stykke for stykke. Foto: Kaj Ove Jensen

»Arwen« overlever lidt endnu

Holbæk - 10. april 2021 kl. 06:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det ramponerede skib »Arwen« har ligget i Holbæk Havn fra 2016, og især siden 2018 er der gjort mange forsøg på at få det væk.

Nu er det godt på vej til at forsvinde - men det kan nærmest synes, som om skibet godt lige vil holde ved lidt endnu. Det var ventet, at ophugningen kunne være afsluttet i denne uge efter starten tirsdags. Det skete dog ikke, og det meste af næste uge går formentlig, før »Arwen« er væk.

Da mandskabet fredag gik på weekend, var de øverste dele - styrehus, salon og toiletter - fjernet. Tilbage står vejrdækket, som er fagudtrykket for det »låg«, der ligger over skroget.

To kampvognsmotorer tages ud - Vi gør klar til på mandag at tage de to motorer ud. De vejer hver tre tons og bliver sat på kajen. Hvis der er købere til dem, bliver de solgt, ellers bliver de skrottet. Jeg tvivler på, der er købere, men man kan undres over, hvad der kan være interesse for, siger Peter Sørensen, Manta Contractors, Kr. Sonnerup, som har entreprisen for Holbæk Kommune.

Han har hyret Entreflex A/S, Hedehusene, til at udføre arbejdet. Peter Sørensen fortæller, at der er tale om to russiske, 12 cylindrede dieselmotorer til kampvogne. »Arwen« blev i 1972 bygget i Riga i Letland, der dengang var en del af Sovjetunionen.

Peter Sørensen tilføjer, at den »syge del« af skibet nu er over vandoverfladen, så der er ingen risiko for, at det synker. På grund af den ringe stand turde Holbæk Kommune ikke tage chancen og få det sejlet til Odense eller Grenaa til ophugning.

Havnemester Lars W. Hansen er stadig en glad mand, selv om arbejdet tager nogle dage længere end håbet.

- Der var mere olie end ventet, og mens der stod en slamsuger, kunne der ikke skæres. Der var også en masse skrammel, der skulle fjernes og sorteres, forklarer havnemesteren.