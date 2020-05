Se billedserie Signe Schrøder og ægtemanden Mads Syberg er begge akademikere, men de har også masser af erfaring af den slags, som giver jord under neglene. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Arven fra Ritt bliver til gyldne dråber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arven fra Ritt bliver til gyldne dråber

Holbæk - 03. februar 2020 kl. 15:58 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ritt Bjerregaards økologiske æbleplantage ved Stestrup Old har fået nye ejere, som vil forvandle æblerne til gyldne dråber i form af cider.

Indtil for omkring fem år siden var ejendommen Stestrup Old 17 ejet af Ritt Bjerregaard og hendes mand Søren Mørch.

- Så blev den købt af min far og hans kone. De har passet det godt, men nu vil de gerne give stafetten videre, fortæller Signe Schrøder, som netop er flyttet ind på ejendommen sammen med sin mand, Mads Syberg, og parrets tre børn på otte, seks og snart to år.

Ægteparret er begge kommunikationsuddannede og har passet hver deres fuldtidsjob.

Men nu har Signe Schrøder sagt sit job op, og hendes mand er gået på deltid.

I stedet satser de på, at de kan gøre den omkring ni hektar store ejendom til et levebrød.

Sidste trin før flytningen var at få solgt huset i Birkerød, hvor de kommer fra.

Nogle kunne måske mene, at det er et stort spring for to akademikere. Men uvant med at få jord under neglene, dét er ægtefællerne ikke.

- I Birkerød havde vi 5000 kvadratmeter have, og vi brugte det til at være selvforsynende med alt i grønt plus høns og ænder. Og det vil vi også være her, fortæller Signe Schrøder.

Hun er i øvrigt også formand for Landsforeningen Praktisk Økologi, som ikke mindst giver haveejere gode råd om, hvordan de kan få mere ud af haven på økologiske præmisser. Og ægtemanden er mangeårig hobbybrygger af alt, der kunne høstes i haven.

Cider og mjød - Først og fremmest vil vi satse på cider-produktion. Vi skal have indrettet en stald til det og have det godkendt til fødevareproduktion og så købe maskiner, fortæller Signe Schrøder og fortsætter:

- Vi vil også lave mjød på honning. Vi har taget vores egne bier med fra Birkerød. Desuden vil vi arbejde med smagsgivere til drinks.

Der bliver tale om små produktioner, som parret vil afsætte til barer og restauranter.

Det betyder dog ikke, at naboer og andre i lokalområdet skal køre til de smarte steder i København for at smage produkterne fra Stestrup Old.

- Vi vil også have lidt lokalt salg. I det hele taget vil vi være åbne for lokalområdet og lave forskellige arrangementer. Både smage-arrangementer og små kurser. Vi vil gerne lære andre om alt fra at pode æbletræer til ciderproduktion. Det gælder også dem, der bare har tre æbletræer i haven, siger Signe Schrøder.

De planlagte aktiviteter har udløst en støtte på cirka 94.000 kr. fra LAG, som arbejder på at fremme vækst og bæredygtighed i landdistrikterne. -o0o-

Stestrups »hemmelige« botaniske have

- Vi kan ikke lave masseproduktion af cider - simpelt hen fordi Ritt valgte at have et hav af forskellige æblesorter. Til gengæld kan vi lave små helt unikke produktioner, fortæller Signe Schrøder.

Signe Schrøder i arboretet, som rummer

en masse forskellige træer og buske.

Foto: Agner Ahm



Men ejendommen rummer meget mere end de cirka fire hektar æbletræer.

- Der er også et arboret - et to hektar stort område med en enestående samling af træer og buske. Der er en fantastisk arts-rigdom, og jeg har dårligt overblik over, hvad der er. Men til foråret har Ritt lovet at komme og gå det hele igennem med os, fortæller Signe Schrøder.

Hun og Mads Syberg har dog allerede konstateret, at arboretet rummer en mangfoldighed af spiselige ting, som passer lige ind i det, kokke kalder nyt nordisk køkken.

Søren Mørch har også sat sine egne spor - han står blandt andet bag en beplantning med valnøddetræer. De er nok egentlig tænkt til tømmerhugst - om 30-40 år. Men i mellemtiden er der masser af valnødder at arbejde med.

- Der er også egetræer, blandt andet en korkeg. Der er nok noget der, vi kan bruge til at eksperimentere med lagring, bemærker Signe Schrøder.

Respekten for Ritt Bjerregaards indsats på ejendommen får i øvrigt et synligt udtryk. De nye ejere vil gerne kalde den Bjerregaarden, og det er godkendt af Ritt Bjerregaard.

Allerede nu kan man kigge ind på hjemmesiden bjerregaarden.dk. -o0o-

Et nyt liv uden at halse af sted

Brug det, du har. Dyrk økologisk. Vejen fra jord til bord skal være så kort som mulig.

Det er nogle af de dagsordener, som Signe Schrøder længe har arbejdet for som formand for Landsforeningen Praktisk Økologi - og som hun og manden praktiserede i Birkerød.

Men ved siden af havde de hver deres fuldtidsjob.

- Vi havde altid travlt og kunne vel være fortsat på den måde i 10 år endnu. Men så fik vi barn nummer tre, og Mads tog også barselsorlov. Det gav den pause, der skulle til for, at vi kunne overveje, om det nu var sådan, det skulle være. Og det er det ikke. Vi vil noget andet end bare at halse derudad, siger Signe Schrøder.

På Bjerregaarden kan hun snildt hente børnene klokken 15 - før var det rigtigt fint, hvis hun nåede det klokken 16.

Fremover er der tid nok til både børnene og cideriet og til at lave kommunikationsopgaver for at skaffe lidt ekstra penge.

Men hun er på det rene med, at der fremover er færre penge i kassen.

- Men der er ting, der kan undværes. Ja, der bliver ingen dyre ferierejser. Men med klimaforandringerne har jeg egentlig heller ikke længere så meget lyst til at flyve, reflekterer Signe Schrøder.