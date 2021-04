Kullegaard A/S har hidtil rådet over hele andensalen i bygningen i Kanalstræde 10, men har nu indskrænket sig til den halve plads. Dansk Boligforsikring, der bor på hele førstesalen, breder sig nu også over halvdelen af andensalen. Foto: Kenn Thomsen

Arkitekter halverer arealet

Holbæk - 16. april 2021 kl. 16:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Siden indflytningen i det dengang nye erhvervshus i Kanalstræde i Holbæk i 2009 har arkitektfirmaet Kullegaard A/S rådet over hele andensalen.

Her er der cirka 1000 kvadratmeter til rådighed, men fremover nøjes arkitektfirmaet med det halve. Dansk Boligforsikring, der bor på førstesalen, rykker ind i den halvdel, som Kullegaard A/S afgiver.

Reduktionen til 500 kvadratmeter betyder ikke, at der skal fyres medarbejdere i arkitektfirmaet, som tværtimod søger efter tre-fire nye medarbejdere.

Forklaringen på halveringen af arealet er, at der sker en tilpasning til de nye arbejdsgange. De er en følge af, at mange medarbejdere gennem det seneste år har arbejdet hjemme på grund af corona-situationen. Det er der stadig mange, som gør, og vil forsætte med i højere grad end tidligere.

Desuden har virksomheden afdelingen i Trekronergade i Valby, hvor der er cirka 350 kvadratmeter. Her skete der en udvidelse med halvandet hundrede kvadratmeter i begyndelsen af 2020.

- Det er lidt fråds at have så mange kvadratmeter stående, når en del af arbejdet ligger hjemme. Det er egentlig også dét, vi rådgiver vores kunder om i hverdagen, siger Kasper Tranekær Kullegaard, der er administrerende direktør og medejer af Kullegaard A/S.

Ny ejer af andensalen Han peger på, at arbejdsdagen er fleksibel, hvor nogle af medarbejderne både kan have en flyverplads på kontoret i Holbæk og indimellem arbejde på kontoret i Valby eller hjemmefra. Det afhænger af de opgaver, der skal løses. Virksomheden ser derfor reduceringen af arealer som et tilvalg frem for et fravalg, ligesom det ikke er bæredygtigt at have for mange kontorpladser stående, som kun udnyttes engang imellem.

I februar 2009 flyttede Kullegaard A/S (dengang Kullegaard Arkitekter) fra baggården i Ahlgade 3 F til Kanalstræde 10.

Andensalen har i alle årene været ejet af et ejendomsselskab, som Kullegaard A/S har lejet sig ind hos. Ejendomsselskabets ejerkreds har personsammenfald med ejerkredsen i arkitektfirmaet.

Nu har Dansk Boligforsikring købt hele andensalen, og arkitektfirmaet lejer sig ind hos den nye ejer. Forsikringsselskabet bruger altså selv den anden halvdel til en udvidelse af kontorpladserne.

Tre-nye medarbejdere søges I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2019/2020 fremgik det, at der i det forløbne regnskabsår (slut 30. september 2020) havde været et gennemsnitligt antal beskæftigede på 48, mod 61 i det foregående regnskabsår.

Aktuelt er der stadig knap et halvt hundrede medarbejdere, med udsigt til flere på vej.

- Vi er ude at søge tre-fire nye medarbejdere i et travlt marked. Vi kan se, at der ligger spændende opgaver at løse. Der er ingen tvivl om, at byggebranchen går derudad. Men på grund af coronaen har beslutningsprocesserne i nogle tilfælde været længere end tidligere. Projekterne er ikke aflyst, men de er blevet forsinket, og nu er to-tre for os større projekter ved at begynde at blive sat i gang, forklarer Kasper Kullegaard.

I det seneste regnskabsår, 2019/20 kom arkitektvirksomheden ud med et nulresultat, efter at der var eftergivet en gæld på fire millioner kroner. Der er nu gået et halvt år af indeværende regnskabsår, der havde start 1. oktober.

- Det har kostet noget, at nogle projekter, som vi havde regnet med blev igangsat, er blevet sat på hold. Og virksomheden er også stadig under en transformeringsproces. Om vi kommer ud med et bedre resultat end sidste år, kan jeg ikke udtale mig om. Men et lille minus kan vi også leve med, i stedet for at jagte den hurtige omsætning, og vi ser lyst på fremtiden, siger Kasper Kullegaard.