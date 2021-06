Kullegaard A/S har deltaget i det rådgiverteam, som har stået for forvandlingen af den gamle centralpostbygning til hotel.

Arkitekter er med i kapløb om flot pris

Det handler om hotel ­Villa Copenhagen, det nyrenoverede hotel, der er indrettet i den gamle centralpostbygning i hjertet af København for Strawberry Properties. Holbæk-firmaet er en del af det samlede rådgiverteam og har blandt andet bidraget med ekspertise inden for historisk byggeri i forbindelse med bygningens tagrenovering.

Desuden har Kullegaard A/S varetaget projektering og tilsyn i forbindelse med en samlede renovering. Det er sket i et tæt samarbejde med det svenske arkitektfirma Krook& Tjäder AB, der har stået for udvikling og design af hotellet, samt den norske entreprenør HENT.

Prisen uddeles i september

- Vi er utrolig stolte over at have været med i tilblivelsen af Villa Copenhagen. Gennem konstruktiv dialog har vi skabt et helt unikt projekt, og vi håber selvfølgelig på, at projektet går hele vejen, siger Kasper Kullegaard, administrerende direktør hos Kullegaard A/S i en pressemeddelelse.