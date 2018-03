Det tre arkitekter i BaLS arkitekter, Morten Sonnenborg, Stig Løcke og Lone Backs er gået hver til sit. Stig Løcke er gået på pension, mens de to andre fortsætter i hver sit firma. Pressefoto

Arkitekter er gået hver til sit

Holbæk - 12. marts 2018

Tegnestuen BaLS arkitekter med kontorer i Holbæk og Slagelse er blevet opløst, og de tre partnere i virksomheden er gået hver til sit.

Stig Løcke er gået på pension, og de to øvrige fortsætter i hver deres selskab. Lone Backs gør det i selskabet »LONE BACKS Arkitekter ApS« i Ahlgade i Holbæk, mens Morten Sonnenborg fortsætter sit virke i »aNNeKS ApS« på Nytorv i Slagelse.

Dermed bliver der ikke skiftet hverken adresse eller ud blandt medarbejderne.

Der er umiddelbart tale om en lykkelig skilsmisse, hvor parterne er blevet enige om at fortsætte med at holde fokus på den lokale forankring. Men altså bare hver for sig.

»Det har til tider været en udfordring at udnytte potentialet i virksomheden med placering på to forskellige adresser i Holbæk og Slagelse. Derfor giver det god rigtig god mening at lave denne spaltning, så vi kan fokusere på lokalområderne og samtidig give plads til egne ideer og specialer« fortæller Lone Backs i en pressemeddelelse.

Hun ser et stort potentiale i den vestsjællandske arkitektur og glæder sig til at arbejde videre med sine egne visioner.

»Der er virkelig gang i byggeriet for tiden, og overalt i regionen sidder innovative mennesker, som arbejder for at forskønne vores landsdel. Og netop denne energi glæder vi os til fortsat at være en central del af«, lyder det fra Lone Backs.

BaLS arkitekter har en historie, der går mere end 60 år tilbage i tiden.

Virksomheden har aner tilbage til Zander Olsens tegnestue, men har nok mest været kendt som Arkitektgruppen Holbæk. Så blev det til Arkitekterne.as, og sidste år kom der yderligere et navneskifte til BaLS arkitekter.