Et arbejdstog blev tidlig mandag afsporet, og det betyder, at der er blevet indsat togbusser. Arkivfoto

Arbejdstog afsporet

Et arbejdstog er afsporet, og det betyder, at der her mandag morgen ikke kører tog til og fra Holbæk. Der er derfor insat togbusser mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland og mellem Holbæk og Gislinge. Det oplyser P4 Trafik.

DSB oplyser, at der klokken 03.30 er sket en sporskiftefejl og at man frem til middag mandag kan forvente længere rejsetid mellem Holbæk og Kalundborg.