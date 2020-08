Institut for Serviceudvikling tilbyder i samarbejde med kommunen, at virk­somheder kan få gratis hjælp til at få styr på hygiejnen med rengøring og afspritning. Arkivfoto Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdskraft klædt på til smittebekæmpelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdskraft klædt på til smittebekæmpelse

Holbæk - 07. august 2020 kl. 20:31 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er der 10, der er rustet til opgaven. Og tre af dem er i gang »for alvor«.

En - ja, spritny kan man vist roligt kalde den - indsats, som kan give ekstra sikkerhed i detailhandelen mod Covid 19-smitte er sat i gang i Holbæk på initiativ fra Institut for Service­udvikling - ISU A/S - som har Holbæk-adresse i Kontorhuset på Smedelundsgade 16.

Her rekrutteres folk til erhvervslivet i samarbejde med kommune og virksomheder, og her har man netop haft en halv snes borgere gennem et kursus med fokus på blandt andet sikkerhed, rengøring og værnemidler.

- De er klædt på til at hjælpe til i for eksempel butikker med afspritning, oprydning, opvask, datokontrol af varer, vare­optælling med videre, fortæller Birger Tordrup, virksomhedskonsulent i ISU, som i Holbæk bruger søsterselskabets navn Produktionshotellet.

Tre af kursisterne er sendt ud til butikker i jobprøvning.

De er gode til det

- Det er basale ting, de kan, og de er gode til at aflaste i detailhandelen og være med til at forebygge Covid-19 ved for eksempel at gøre ekstra rent. Der er allerede kommet god respons fra en række kunder, der har bidt mærke i det, fortæller Birger Tordrup.

Det er gratis for detailbutikkerne at sige ja til en kursist i den periode, tilbuddet dækker.

Birger Tordrup understreger, at der er tale om nyttejob, og at der lægges stor vægt på, at man ikke tager job fra andre ved indsatsen.

En indsats i togene?

Lige nu går han med en idé om at få DSB til at tage imod nogle af kursist­erne, for eksempel til at være med til at sørge for ekstra hygiejne og sikkerhed i togene mellem Holbæk og Kalund­borg.