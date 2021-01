Mørkøv IF og Mørkøv Hallen vil i fællesskab lave et indendørs padelcenter ved hallen.

Arbejder på nyt indendørs sportsanlæg

Når politikerne i Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune mødes den 6. januar til deres første udvalgsmøde i det nye år, skal de blandt andet godkende en såkaldt sindetskrivelse vedrørende et indendørs padelcenter i Mørkøv.

En sindetskrivelse betyder, at kommunen officielt bakker op om padelcenteret uden dog at komme med lovning på en decideret finansiering.

Det er Mørkøv Hallen og Mørkøv IF, som gerne vil anlægge et indendørs padelcenter ved siden af Mørkøv Hallen.

De har tidligere mødtes med udvalget og fortalt om projektet, og politikerne har alle været positive over for padelcentret.

I november var der 200 baner fordelt over hele landet, men allerede i slutningen af 2021 forventer man, at antallet er steget til 400.

Hvis det lykkedes Mørkøv Hallen og Mørkøv IF at skrabe et større beløb sammen til etablering af padelcentret, vil politikerne ikke udelukke, at også kommunen vil støtte op med penge.