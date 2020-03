»Den første dråbe blod« - Fair Plays forestilling om Kundby-pigen vises blandt andet i Kundby GF Teater i forbindelse med Aprilfestival.Pressefoto

Aprilfestival lægger ud i lokalområderne

Holbæk - 06. marts 2020 kl. 14:56 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Aprilfestival, der er verdens største børne- og ungdomsteaterfestival, efter planen afvikles i uge 17 i Holbæk Kommune, bliver der mulighed for at se masser af gratis teater i Holbæk By i forbindelse med weekenden.

Men allerede i begyndelsen af ugen er det skoler og daginstitutioner i kommunen, der vil få glæde af de mange børne- og ungdomsforestillinger.

Flere af de deltagende teatre går allerede på scenen fra om mandagen i nogle af lokalområderne.

Men børnene kan også komme i teatret med deres familier i løbet af ugen i de enkelte lokalområder.

I løbet af mandagen viser der teater på Plejecentret Elmelunden i Jyderup, i Soderup Kirke, Vipperød Sognegård, Huset i Hagested, Makvärket, Svinninge Sportscenter, Jyderuphallen, Vangkvarteret og Kunsthøjskolen i Holbæk.

Om tirsdagen er der teater i Jyderuphallen, Svinninge Bibliotek, Holbæk Kulturskole, Æglageret i Holbæk, Kundby GF Teater, Stigs Bjergby Forsamlingshus, Huset på Næsset, Kulturhuset No. 1, Musikhus Elværket og Makvärket.

Om onsdagen kan der ses teater på Tuse Skole, i Mørkøv Kino, Svinninge Sportscenter, Huset på Næsset, Mørkøv Kirkeby Kirke, Jyderuphallen, Brorfelde Observatorium og Svinninge Kirke.

Lokalområderne fester

Flere af lokalområderne har valgt at benytte forestillingerne til at arrangere små byfester og lignende.

- Mange lokalområder har taget ejerskab på festivalen og har været med til at ideudvikle undervejs. Det er jeg meget taknemmelig for, fortæller kulturkonsulent Sisse Østergaard.

Hun er Holbæks Kommunes projektleder for Aprilfestival og har blandt andet ansvaret for de mange frivillige, der skal være med til at afvikle festivalen.

Mange af lokalområderne arrangerer blandt andet fællesspisning i forbindelse med nogle af forestillingerne, og nogle steder har det udviklet sig til små byfester.

Som nævnt sluttes teaterfestivalen af i Holbæk By med masser af forestillinger, og det hænger blandt andet sammen med, at de skal kunne præsentere deres forestillinger for hinanden.

Udstillingsvindue

For Aprilfestival er først og fremmest et udstillingsvindue for teatrene, der gerne vil sælge deres forestillinger til skoler, institutioner og andre teatre.

- Når det hele samles i Holbæk By og den nærmeste omegn til sidst, er det efter ønske fra Teaterforum, som står for Aprilfestival. Så er det nemt for opkøberne at komme rundt og se de forskellige forestillinger, forklarer Sisse Østergaard.