Apple-tekniker har åbnet egen forretning

- Jeg er autoriseret Apple-tekniker, og det vil sige, at jeg er uddannet i at reparere Iphones og Ipads, samt andre Apple-produkter, forklarer Hamid, der har boet i Danmark siden 2013.

-Jeg er 40 år nu og havde allerede 10 års erfaring med mig fra IT-branchen, da jeg kom til landet. Min arbejdstilladelse fik jeg efter et år, og da kom jeg i praktik i en telefon- og computerbutik på Nørrebro. Bagefter blev jeg ansat som medarbejder på et stort værksted, der blandt andet reparerede for store elektronik-firmaer. Så blev jeg certificeret Apple-tekniker og fik mod på at blive selvstændig, men fandt ud af at det ikke var nemt. Ingen banker ville give mig lov at åbne en erhvervskonto og jeg fik hverken support eller rådgivning, uanset hvor jeg spurgte, fortæller han.