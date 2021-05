Se billedserie Souschef Mette Skov fra Løveapoteket i Holbæk synes at appen fra Forbrugerrådet Tænk er god og anvendelig. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: App viser indhold af kemi i produkter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

App viser indhold af kemi i produkter

Holbæk - 20. maj 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Forbrugerrådet Tænk har udviklet »Kemiluppen«, en app, hvor man kan søge svar på hvilke stofferder er anvendt under fremstillingen af en række produkter, blandt andet til brug i forbindelse med personlig pleje eller i husholdningen.

- Man kan søge på produktnavnet og se om der er en redegørelse for produktet, eller man kan bede om at få et produkt analyseret, hvis man eksempelvis er i tvivl om hvorvidt man kan tåle det, fortæller Mette Skov, der er farmakonom og souschef på Løveapoteket i Holbæk og fortsætter:

- Kemiluppen er sådan set god, fordi den giver svar på mange spørgsmål, men man skal være klar over at svarene og oplysningerne er for hvert enkelt produkt. Det er så op til forbrugeren selv at se og konkludere, hvor meget man kommer i kontakt med, når man bruger forskellige produkter. De forskellige producenter sørger ofte for at deres produkt holder sig indenfor grænseværdierne, men når man bruger flere produkter samtidig af forskellig art, kan det samlede udfald godt overskride nogle værdier på stoffer, der ikke er hensigtsmæssige at bruge, det kaldes »cocktaileffekten«. Generelt vil jeg sige at brugen af kemi i produkter ikke kun er af »det onde«, for vi bruger kemi på mange gode måder. Derfor er det godt at Kemiluppen opdeler deres vurderinger i det, de selv kalder tre kolber, fortæller Mette Skov.

Hvis det produkt man søger oplysninger om er i A-kolben, betyder det at produktet er uden en række problematiske stoffer.

Ligger det i B-kolben er produktet fri for en række problematiske stoffer, men det indeholder for eksempel parfume, der kan være allergifremkaldende eller stoffer, der kan belaste miljøet. Man kan gå uden om produkter med B-kolben, hvis man vil minimere risikoen for parfumeallergi og tage mest mulig hensyn til miljøet.

I C-kolben havner produkter, som indeholder problematiske ingredienser som for eksempel stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Stofferne er lovlige at anvende, og det enkelte produkt udgør ikke en risiko i sig selv. Men det bidrager til forbrugerens samlede udsættelse for problematiske stoffer - det som kendes som »cocktaileffekten«. I nogle tilfælde er der tale om produkter, der indeholder forbudte stoffer, hvilket i så fald vil fremgå tydeligt.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk - Kemiluppen.