Ansigtsløftning til kroens værelsesbygninger

- Mit Orø-eventyr startede ved lidt af et tilfælde for nogle år siden. Jeg kom sejlende til øen i min båd, kastede anker, gik i land med min hund og faldt straks i snak med en af øens beboere, der stod og fiskede. Han var det, som Orø's beboere i almindelighed er kendt for, imødekommende, åben, ufordømmende og fuldstændig ligeglad med om min båd var stor eller lille. Hans modtagelse af mig, gjorde mig nysgerrig og jeg købte efterfølgende et sommerhus herovre, fordi min kone og jeg faldt for øens ro og uhøjtidelighed. Det var i 2015. Et år senere gik kroen konkurs og jeg vidste, det var sket før. Jeg er bygningsingeniør og min bror, der ligesom jeg, også altid har været i bygningsbranchen, sagde for sjov at det da ikke kunne være rigtigt at øen ikke havde en velfungerende kro. Så han foreslog at vi købte den sammen og fik den op at køre igen. Den idé var jeg med på, og vi aftalte at gå ind i projektet, men jeg endte faktisk med at købe den alene, fortæller han.