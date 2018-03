i Holbæk Kommune har man de seneste år forsøgt at øge fremmødet blandt kommunalt ansatte ved at få sygdomsramte tilbage i arbejde hurtigst muligt. Foto: Shutterstock

Ansatte tilbage på arbejde, før de er helt raske

Holbæk - 24. marts 2018

Når man er syg, skal man have ro.

Sådan lyder rådet ofte. Men i Holbæk Kommune har man de seneste år forsøgt at øge fremmødet blandt kommunalt ansatte ved at få sygdomsramte tilbage i arbejde hurtigst muligt, skriver Nordvestnyt.

Det har kommunen gjort ved at tilbyde ansatte at arbejde på nedsat tid enkelte dage om ugen, før de har været helt jobparate.

De ansatte, som er med i denne ordning, arbejder altså et mindre antal timer om ugen og er sygemeldte resten af deres normale arbejdstid. Kommunens øgede brug af ordningen kan direkte aflæses i statistikken. Det gennemsnitlige antal sygedage blandt ansatte på »nedsat tjeneste« er vokset fra 1,8 dage per fuldtidsansat i 2013 til tre dage per fuldtidsansat i 2016, viser de seneste tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Oveni kommer øvrig sygdom, og samlet set ender Holbæk Kommune med Region Sjællands højeste sygefravær med i gennemsnit 16,2 sygefraværsdage per fuldtidsansat i 2016. På landsplan er sygefraværet det andethøjeste.

Chef for koncernservice i Holbæk Kommune, Ole Lollike, peger imidlertid på, at den store forskel på tallene sammenlignet med andre kommuner måske kan forklares med måden, fraværet er registreret på.

- Men i forhold til langtidsfravær har der været fokuseret bevidst på at få medarbejderne tilbage på arbejdspladsen hurtigst muligt, da vi ved, at det er en af nøglerne til at fastholde medarbejderne i job, siger Ole Lollike og forklarer:

- Et af redskaberne er i den forbindelse at anvende delvis raskmelding i en overgangsperiode, indtil medarbejderen er klar til igen at arbejde på fuld norm.

Kommunens metode giver dog blandede reaktioner blandt fagforeninger.

Hos HK mener man, at man er nødt til at vurdere den enkelte situation, mens holdningen hos FOA er, at kommunens metode udmønter sig i generelt dårlige arbejdsvilkår for de ansatte.