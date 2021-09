Fem millioner kroner ekstra i 2022 til ældreområdet er for lidt, lyder det i høringssvar fra medarbejdere. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ansatte i ældreplejen: Service, faglighed og trivsel er i fare

Holbæk - 16. september 2021 kl. 12:38 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Budskabet til kommunalbestyrelsen fra medarbejdere og administration på ældreområdet er tydeligt. Ekstra fem millioner kroner i budget 2022 rækker ikke, hvis behov, faglighed og efterslæb fra coronapandemi, sygeplejerskestrejke og uløste udfordringer som for lidt køretid mellem besøg hos borgere i hjemmeplejen. Dermed får borgerne ikke den tid, de er visiteret til, lyder det fra medarbejderudvalget for pleje og omsorg i Holbæk Kommune.

Ældrerådet og Ældre Sagen har flere gange påpeget, at der stjæles tid fra borgerne. Der blev også afsat flere penge til kørsel i budget 2021, men ikke nok ifølge medarbejderudvalget.

Der gøres også opmærksom på en ny analyse af ældreområdet, hvor Implement Consulting Group peger på udfordringer som manglende pleje- og midlertidige boliger, mange borgere med over 30 timers hjemmehjælp om ugen og et lavt serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner og på landsplan.

Pres på medarbejdere Der er endnu ikke lavet handleplaner på analysens konklusioner. Men de vil koste penge, der ikke er afsat samtidig med, at vedtagne effektiviseringer mangler at blive indarbejdet, skriver medarbejderudvalget.

Når der efter medarbejdernes mening også skal tilføres penge til faglig udvikling og introduktion for at fastholde og tiltrække nye og nødvendige flere medarbejdere, står de fem millioner kroner ikke mål med de eksisterende behov, mener medarbejderudvalget.

Der er også problemer med trivslen, fordi de ansatte er pressede. Og der kommer flere opgaver med flere ældre borgere med behov for hjælp, og flere, der udskrives hurtigere fra sygehus.

Samtidig udfordrer mange vikarer fagligheden og serviceniveauet.

Afstem forventninger Det er positivt, at der er tilført penge til ældreområdet, hedder det i svaret fra Fagsekretariatet i Aktiv hele livet, som ældre- og sundhedsområdet hører under.

Men det er vigtigt at afstemme forventninger til, hvor store effekter fem millioner kroner giver på så stort et område.

Sekretariatet er bekymret for, om der er resurser nok til at den ønskede kvalitet i arbejdet, når ældreanalysen viser, at medarbejderne er meget driftseffektive på et område med færre sundhedsfagligt ansatte end sammenlignelige kommuner.

Der peges også på, at ældre- og sundhedsområdet bidrager med cirka halvdelen af alle effektiviseringer for at overholde budgetrammen. Samtidig er der et stort efterslæb som følge af Covid-19 og sygeplejerskestrejke.

»Vi kan derfor have en bekymring i forhold til, om der er den nødvendige implementeringskraft i organisationen« tilføjer sekretariatet.

I høringssvaret fra Økonomi og administration i Aktiv hele livet peges på, at der ikke som krævet alle steder kan spares ved at mindske sygefraværet, og det er svært at spare på vikarer, når der oftest eller slet ikke ansættes vikarer ved sygdom.