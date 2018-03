Den ny »Annie D«-butik indrettes, hvor Trendstar hidtil har haft til huse i Ahlgade. Her indehaveren, Annie Dyrberg, uden for butikken. Foto: Claus Sørensen

Annie D åbner ny butik

Annie Dyrberg åbner ny modebutik på Ahlgade 58. Den er for modne kvinder, der vil have lidt ekstra lækkert og butikken hedder »Annie D«.

- Lidt ekstra lækkert, hvor der kræses for udvalget og for detaljerne. Gode pasformer og lækre kvaliteter. Herunder økologiske varer med vægt på bæredygtighed og også altid prisbillige gadevarer, siger Annie Dyrberg og fortsætter:

- Jeg synes, der trænger til en butik som den, jeg nu åbner. Moden er ofte lidt for grå. Jeg kan godt lide, at man byder modne kvinder på noget, der er lidt fantasifuldt og anderledes. Det bliver ekstremt lækkert tøj, der bliver mulighed for at finde her. Dels varer af egen import fra udlandet, dels lækre danske basisvarer.