Retten i Holbæk har afgjort, at to pigers videoafhøringer må bruges som bevis i en sag mod deres forældre, og skal Østre Landsret så komme med sin afgørelse.

Send til din ven. X Artiklen: Anklaget for at mishandle børn: Landsret skal afgøre, om døtre skal vidne mod mor og far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Anklaget for at mishandle børn: Landsret skal afgøre, om døtre skal vidne mod mor og far

Holbæk - 12. oktober 2020 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

I slutningen af oktober er det meningen, at Retten i Holbæk skal begynde den egentlige behandling af en sag, hvor et forældrepar på 34 og 36 år med udenlandsk baggrund bosat i Holbæk Kommune står tiltalt for gennem mere end fem år at have udsat deres fire mindreårige børn for trusler og vold med karakter af mishandling.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Fire børn risikerer udvisning, hvis forældrene dømmes for vold og årelang mishandling af dem 22. september 2020 kl. 13:12

Tiltale: Forældre begik systematisk vold og truede deres fire børn 27. oktober 2019 kl. 16:45