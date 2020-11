Se billedserie Retssagen om dobbeltdrabet på to kvinder i Ruds Vedby og Kundby (billedet) i november sidste år nærmer sig sin afslutning. Mandag gav anklager og forsvarere deres afsluttende procedurer, før der afsiges dom i sagen på onsdag.

Anklager kræver livstid for dobbeltdrab på kvinder

Holbæk - 30. november 2020 kl. 11:36 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Den 40-årige mand, der er tiltalt for at stikke både sin 31-årige kæreste i Ruds Vedby og sin 35-årige ekskæreste i Kundby ihjel 15. november sidste år, skal idømmes fængsel på livstid.

Det argumenterede specialanklager Susanne Bluhm, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, for, da hun mandag formiddag gav sin afsluttende procedure ved Retten i Næstved, der i øjeblikket behandler sagen om dobbeltdrabet på kvinderne, der havde henholdsvis to og ét barn med den tiltalte.

Susanne Bluhm mener, at kvindernes død var så voldsom, at der uden tvivl var tale om drab og ikke det i juridisk forstand mildere »vold med døden til følge«. Samtidig bemærkede anklageren, at de to drab blev begået på to forskellige adresser og med cirka en time og 20 minutters mellemrum. Det taler efter anklagerens opfattelse for, at den 40-årige skal have lovens strengeste straf.

- Den tiltalte har brugt farlige og forholdsvis store knive, som han har stukket de to kvinder med rigtigt mange gange i blandt andet halsen og brystet. Og han stak dem begge, efter at de forsøgte at flygte. Jeg er ikke i tvivl om, at den tiltalte kan dømmes for drab, sagde specialanklageren i sin procedure.

Maksimalt 15 års fængsel Den 40-årige mand har nægtet sig skyldig med henvisning til, at han ikke har nogen erindring om de voldsomme begivenheder tidligt om morgenen 15. november sidste år, men han har samtidig i princippet erkendt, at han »forårsagede« kvindernes død.

Hans forsvarsadvokat, Kristian Mølgaard, lagde i sin procedure da også mest vægt på det, der efter hans opfattelse er formildende omstændigheder i sagen. Hvis hans klient findes skyldig i drab og ikke »kun« vold med døden til følge, bør straffen ikke være højere end 14 eller 15 års fængsel, lød det fra forsvareren.

Han opfordrede retten til at se drabene i sammenhæng med, at den 31-årige samlever, ifølge den 40-åriges tidligere forklaring til politiet, havde sagt, at hun havde fundet en ny mand, som nu skulle være far for børnene i stedet for den tiltalte.

- For ham (tiltalte, red.) er det i situationen virkelighed, at hun (den 31-årige, red.) har fundet en ny mand og en ny far til børnene. For min klient slutter forholdet ikke bare for ham, men også i forhold til børnene, og så er der ikke noget tilbage for ham. Jeg mener i allerhøjeste grad, at det spiller ind. Det er ikke en undskyldning, men en forklaring, sagde Kristian Mølgaard.

Ikke sindssyg Forud for anklageren og forsvareren procedurer var domsmandsretten blevet præsenteret for mentalerklæringen af den 40-årige, som er blevet udarbejdet mens han har siddet varetægtsfængslet i sagen.

Konklusionen af mentalundersøgelsen er, at den 40-årige ikke er sindssyg og heller ikke var det, da de to drab blev begået 15. november sidste år. Men lægekundskaben beskriver dog også den 40-årige som »personlighedsmæssigt umoden«. Han er meget konkret tænkende og hans refleksion noget nær fraværende, lyder det blandt andet i mentalerklæringen, der også har været forelagt Retslægerådet. Erklæringen slår fast, at selv om den 40-årige havde indtaget amfetamin på drabsnatten og i månederne forud, betød det ikke, at den tiltalte befandt sig i en »abnorm rustilstand«. Lægerne vurderer sådan set, at den 40-årige på grund af sin personlighed er omfattet af straffelovens paragraf 69, der giver mulighed for andre foranstaltninger end fængselsstraf - det kunne være psykiatrisk behandling. Men lægerne mener omvendt ikke, at der er noget til hindring for, at han afsoner den forventede dom i et fængsel. Dog anbefaler man, at afsoningen indledes i Herstedvester Fængsel, som er specialiseret i at tage sig af dømte med særlige personlighedstræk. Det er nu op til Retten i Næstved at afgøre dels om den 40-årige skal kendes skyldig i drab, som tiltalen lyder på, og hvilken straf han i så fald skal idømmes.

Der afsiges dom i sagen på onsdag klokken 12.

