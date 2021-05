Godt to år efter skuddrabet på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk er et nævningeting ved Retten i Holbæk onsdag nået til en afgørelse i sagen. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Anklager går efter livstid til drabsdømte: - En helt uhørt grad af kynisme

Holbæk - 12. maj 2021 kl. 14:23 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

26-årige »P« og 29-årige »M«, der onsdag formiddag blev fundet skyldige i drabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i april 2019, kommer til at vente en lille uges tid på vished om, hvor mange år de skal tilbringe bag tremmer.

Efter skyldkendelsen onsdag ved 9-tiden havde sagens parter regnet med, at nævningetinget ved Retten i Holbæk senere onsdag ville udmåle straffen til de to dømte.

Men efter, at specialanklager Anja Lund Liin havde talt for lovens strengeste straf - fængsel på livstid - og de to forsvarere argumenteret for mellem 16 og 20 års fængsel - sendte retten spørgsmålet til hjørne.

Ifølge retsformanden ønsker nævningetinget ordentlig tid til at træffe afgørelsen, og derfor er man først klar til at afsige dom på tirsdag i næste uge.

Intet formildende Det står dog klart, at de to dømte, der på gerningstidspunktet var tilknyttet rockerklubben Bandidos MC Westcity i Holbæk, kan se frem til ganske mange års fængsel for skuddrabet på Zobair Saidi ud for Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk den 28. april 2019.

Retten gav anklagemyndigheden medhold i påstanden om, at drabet skete som led i konflikten i 2018-19 mellem netop Bandidos i Holbæk på den ene side, og Vang-gruppen, som den dræbte var tilknyttet, på den anden side.

Dermed blev den såkaldte bandeparagraf i straffeloven aktiveret, og den betyder, at retten kan fordoble straffene til »P« og »M«.

Specialanklager Anja Lund Liin sagde i sin procedure om strafudmålingen, at det i praksis betyder, at de to skal idømmes livstid for drabet på den 18-årige rival fra Vang-gruppen.

Hun kunne kun få øje på skærpende omstændigheder og ingen formildende omstændigheder ved drabet.

- Det er et drab begået med en helt uhørt grad af kynisme og hensynsløshed. Det skete ikke tilfældigt, og der gik måneders planlægning forud. Uanset, hvad man måtte mene om Zobair Saidi, så var han fuldstændig værgeløs i situationen. Han kommer gående gennem det område, hvor han bor for at hente hash. Og så kommer »P« bagfra og skyder ham flere gange. Og vi ved, at et skud mod hovedet formentligt blev affyret fra kort afstand. Det er en ren likvidering, lød det fra Anja Lund Liin.

Som skærpende omstændighed pegede hun blandt andet på, at skyderiet skete på et offentligt sted midt i et boligområde og ganske tæt på vinduerne til flere lejligheder.

Skal dømmes på lige fod Retten fandt det bevist, at det var 26-årige »P«, der affyrede de dræbende revolverskud mod den 18-årige, mens 29-årige »M« havde haft en rolle som planlægger.

Det var også »M«, der havde kontakten til den allerede medvirkens-dømte 28-årige Mikkel Nielsen, der agerede lokkedue ved at kaste hash ud af sit vindue til det intetanende offer sekunder før, han blev skudt ned på klos hold.

Trods de to nu dømtes forskellige roller i drabet, mener anklageren, at de skal straffes på lige fod.

- Der er ingen grund til at skelne mellem de to i strafudmålingen. Det var godt nok »P«, der trykkede på aftrækkeren. Men uden »M's« forudgående planlægning og kontakt til Mikkel Nielsen var det ikke sket, og derfor skal de to hæfte for drabet i fællesskab, sagde Anja Lund Liin.

Nævningetinget bemærkede i øvrigt i skyldkendelsen, at retten i høj grad havde fæstet lid til Mikkel Nielsens forklaring i retten, hvor han udpegede netop »M« og »P« som gerningsmænd. Retten mente, at kronvidnet havde afgivet en troværdig vidneforklaring, der blev understøttet af en række andre beviser i sagen.

Ringe planlægning Forsvarerne for de to dømte mente, at anklageren skød over målet med påstanden om en livstidsstraf.

Sten Balslev, forsvarer for »P«, mente modsat anklageren ikke, at den planlægning, som retten altså finder bevist gik forud af drabet, selv om »P« har nægtet sig skyldig, havde haft en karakter, der er skærpende for straffens længde.

- Retten siger, at min klient har været ganske lidt involveret i planlægningen, og jeg er uenig i anklagerens udlægning af, at den stod på i flere måneder. Det virker som en dårlig planlægning, hvor man involverer to notoriske stofmisbrugere (det allerede dømte kærestepar, red.), man bruger sin egen mobiltelefon og har for en sikkerheds skyld slået »lokationer« til, så man kan se præcis, hvor telefonen har været. Det vidner ikke om den store planlægning, sagde Sten Balslev.

Hans klient blev også fundet skyldig i at have båret den revolver, der blev brugt som drabsvåben og som i øvrigt aldrig er fundet. Det forhold vil isoleret set alene koste mindst to års fængsel.

Alt i alt mener Sten Balslev, at straffen til »P« bør lande et sted mellem 16 og 20 års fængsel.

Drabsforsøg skal ikke tælle ekstra Endelig argumenterede Mads Kramme, der er forvarer for »M«, for 16 års fængsel til sin klient.

Forsvareren bemærkede blandt andet i sin procedure, at nævningetinget ikke bør straffe det drabsforsøg på Zobair Saidi to dage før selve drabet, som både »M« og »P« også blev fundet skyldige i.

- Der er jo ikke tale om et drabsforsøg og drab på forskellige personer. Det er den samme person i de to forhold, og jeg mener ikke, at der skal straffes ekstra for drabsforsøg i denne sag, sagde Mads Kramme.

Efter onsdagens retsmøde sagde han til sn.dk, at hans klient, der nægter sig skyldig, selvsagt er skuffet over rettens afgørelse. Hvor vidt dommen skal ankes til Østre Landsret, vil Mads Kramme og hans klient først tage endelig stilling til, når de kender det endelige udfald af sagen.

Afgørelse på tirsdag Det får de at vide på tirsdag klokken 17, hvor Retten i Holbæk afsiger dom med strafudmåling og dermed sætter punktum for i hvert fald byrettens behandling af drabssagen.

