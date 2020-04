18-årige Zobair Saidi blev skudt fem gange i hovedet og på kroppen, og han døde kort efter foran opgangen til Ladegårdsparken Vest 135 (tættest på blokkens venstre gavl). Drabet skete 28. april sidste år - tirsdag er det nøjagtigt ét år siden. Foto: Jørgen Juul

Anholdt i grundlovsforhør på årsdagen for brutalt drab på 18-årig

Holbæk - 28. april 2020 kl. 10:04 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi var tirsdag formiddag mere tillukket end en østers i forhold til at give oplysninger om endnu en anholdelse i drabssagen fra Ladegårdsparken, hvor 18-årige Zobair Saidi tirsdag for nøjagtigt et år siden blev dræbt af flere skud i hovedet og på kroppen.

Læs også: Politi anholder endnu en person i et år gammel drabssag

Politiet ville kun oplyse, at man mandag havde anholdt en person i forbindelse med drabssagen, og at denne person tirsdag klokken 11 ville blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med krav om varetægtsfængsling.

End ikke køn eller alder på den anholdte ville Midt- og Vestsjællands Politi mod sædvane give oplysninger om forud for grundlovsforhøret.

Sigtelsen mod den anholdte var det heller ikke muligt at få oplyst.

- Det er af hensyn til efterforskningen, lød det kortfattet fra politiets kommunikationsmedarbejder, Charlotte Tornquist tirsdag formiddag.

Midt- og Vestsjællands Politi ser ud til at have fået et gennembrud i den ét år gamle drabssag.

Fredags blev en 27-årig mand varetægtsfængslet, sigtet for i forening med flere andre personer at have dræbt 18-årige Zobair Saidi ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 klokken 22.10 søndag den 28. april sidste år.

Politiet mistænker den 27-årige for, at han under påskud om at ville levere en klump hash til Zobair Saidi fik lokket ham i baghold ved netop den opgang, hvor en anden person herefter affyrede fem skud fra en revolver mod den 18-årige.

Sigtelsen lyder også på, at den 27-årige to dage forinden havde forsøgt at lokke Saidi i et lignende baghold, men det mislykkedes.

I forvejen har en 25-årig mand fra Holbæk været sigtet for drabet i næsten et år. Han blev varetægtsfængslet i begyndelsen af maj sidste år, men løsladt i august, da Midt- og Vestsjællands Politi ikke længere havde tilstrækkeligt grundlag for at holde ham varetægtsfængslet.

Den 25-årige er dog stadig sigtet i sagen, og i fredags kom det frem, at også en tredje person er sigtet i drabssagen, men vedkommende er ikke varetægtsfængslet.

