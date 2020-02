Anholdt for spritkørsel efter trailer-uheld

En 49-årig mand fra Skibby kom kørende mod syd, da han i sin varebil med trailer drejede til venstre for at komme ind på tankstationen.

For den 49-årige fra Skibby bliver der dog temmelig sikkert et efterspil i retten. For da politiet nåede frem, konstaterede patruljen, at den 49-årige fører af varebilen var påvirket af spiritus. Han blev sigtet, anholdt og taget med, så der kunne tages en blodprøve.