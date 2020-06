Se billedserie Orøstrand Tower - det nye klatretårn - pryder forsiden af ourø?en i 2020-udgaven. Foto: Per Christensen

Anden udgave af ourø'en er på gaden

Holbæk - 22. juni 2020

Det må officielt ikke kaldes en mønt, men skal i stedet benævnes en polet. Men uanset navnet, så er møntsamlere interesseret i ourø'en, der netop er kommet på gaden i den anden udgave.

Den første udgave kom i maj 2019, og den anden udgave er nu produceret. Den sælges i Turisthuset på Orø, i Dagli'Brugsen, på campingpladsen og på Orø Kro.

Prisen er 80 kroner og fem kroner mere, hvis man ønsker den i en lille æske. Poletten kan også anvendes som betalingsmiddel på de fire nævnte steder.

Men målet med poletten er snarere, at den bliver anvendt som et samleobjekt, der beholdes som et minde om Orø.

Cirka havldelen af salgsprisen går til at støtte turistforeningen på Orø, og der var i fjor et beløb på 15.000-20.000 kroner, fortæller Nicolai Nicolaisen, som er med i styregruppen for ourø'en.

Nyt klatretårn på forsiden Motivet på polettens forside skifter fra år til år. 2020-udgaven har Orøstrand Tower på forsiden. Det er skole- og behandlingshjemmet Orøstrands nye klatretårn.

Det er stedets gamle vandtårn, som får nyt liv. Der kom for alvor gang i projektet, da det i foråret 2018 fik 545.000 kroner i støtte fra Realdanias ildsjælekampagne, Underværker.

Skuespilleren Nicolaj Cos­ter-­Waldau er protektor for Orøstrand, og han var med til at sparke gang i ideen om klatretårnet. Han sørgede også for, at hans ven, den kendte arkitekt Bjarke Ingels fra BIG, tegnede projektet. Tanken er, at klatretårnet skal være til glæde for både skolens børn, unge og voksne samt for stedets gæster og de besøgende i Orøstrand Dyrepark.

Ourø'ens bagside er den samme hver år. Den viser dronning Margrethe den 1., som siges at have haft et jagtslot ved Stensbjerg lige nord for Orø Kro. I 2019 var forsiden med den gamle købmandsbygning i Bybjerg, hvor Orø Brugsforening blev stiftet 100 år tidligere.

Både forsiden og bagsiden af poletten er designet af den lokale Orø-kunstner Elspeth Barrie Larsen.

Møntsamlere er imponeret Hun er også med i styregruppen for ourø'en, der desuden består af Nicolai Nicolaisen (idémand), Jens Bloch (beboerforeningen), Ilse Christensen og Peter Bach (turistkontoret).

- Møntsamlere er imponeret af designet. Jeg har også hørt, at de har været på auktion hos Lauritz.com, fortæller Nicolai Nicolai­sen.

Poletten er fremstillet på Den Kgl. Mønts gamle maskiner, som nu står i hos René Villadsen i Næstved. Han klarer opgaven til en god pris, mens de øvrige opgaver klares vederlagsfrit.

Ud over Elspeth Barrie Larsen har en anden Orø-kunstner, Inge-Lise Bay MacFarlane, bidraget ved at tegne en plakat med Orøstrand Tower. Plakaten kan dog ikke rigtig bruges for tiden, fordi det nye klatretårn ikke endnu ikke er taget i brug, og indvielsen med deltagelse af Nicolaj Coster-Waldau er udsat.

Sikkerhedsgodkendelserne er netop faldet på plads, men Socialministeriet skal give den endelige godkendelse til ibrugtagningen.