Majbritt Plougmann har ansvaret for familiens smørrebrødsforretning, som er leveringsdygtig i meget mere end håndmadderne og det højtbelagte smørrebrød. Foto Jette Bundgaard.

Anden generation er på plads

Da avisen kigger forbi, er Rikke Plougmann et smut i Holbæk for at give sin datter en hånd. Det er ved middagstid, der er mad, som skal leveres, og kunderne strømmer til efter smørrebrød og sandwich.