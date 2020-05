Andagt: Tredje søndag efter påske ved sygehuspræst på Holbæk Sygehus

Kirkerne holder fortsat lukket, men mange kirker og præster formidler det kristne budskab via de sociale medier.

Se her prædiken ved Thomas Gudbergsen

der er sognepræst i Tveje Merløse Kirke og sygehuspræst på Holbæk Sygehus og Psykiatrisygehuset Slagelse.

"Frygt findes ikke i kærligheden - At være angst er meget begrænsende for et menneske. Jesus siger, at vi ikke skal være bange. Det gør han netop på baggrund af, at han har kærlighed til verden og mennesker. Han vil følge den enkelte som vejen, sandheden og livet. Lyt med!"