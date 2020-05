Andagt: Pinsedag ved sygehuspræst på Holbæk Sygehus

Kirkerne kunne endelig åbnes op for publikummet med nye retningslinjer i forbindelse med Covid-19 og sn.dk slutter i denne omgang med at give præsterne mulighed for at udbrede det kristne budskab på nyhedssitet.

Sidste andagt på sn.dk holdes af Thomas Gudbergsen, der er sognepræst i Tveje Merløse Kirke og sygehuspræst på Holbæk Sygehus og Psykiatrisygehuset Slagelse.

- Pinse er varslingen af en vækstperiode. Vi skal her åndeligt vokse af, hvad julen og påsken lærte os om Gud. Vi får denne pinseånd ved at række ud og tage imod den.