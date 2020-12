I julen savner de anbragte unge ofte en kernefamilie, de kan julehygge med. Derfor forsøger pædagogerne at gøre december så hyggelig og familiær som muligt. Privatfoto

Anbragte børn skal hjem til jul: Det kræver forberedelse

Holbæk - 22. december 2020 kl. 05:49 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

For anbragte børn og unge er julen ikke altid hjerternes fest. Det er pædagogerne på opholdsstedet Søbæk Jyderup særligt opmærksomme på.

- Mange af vores unge er nervøse for, hvordan julen kommer til at forløbe, fordi relationen til familien kan være anstrengt. Derfor gør vi os meget umage med at gøre december hyggelig og sørge for at forberede de unge, der skal hjem til familien til jul. Og i år ser det ud til, at alle vores unge kan komme hjem, siger Mikkel Larsen, leder på Søbæk Jyderup, i en pressemeddelelse.

Opholdsstedet har for tiden beboere på mellem 12 og 18 år med udviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme, OCD og tourette.

Med prioritering af de unge beboeres relationer til familien og fokus på juletraditioner gør pædagogerne, hvad de kan for at gøre julen til en god tid for de unge.

Minder at trække på Ifølge Mikkel Larsen er det vigtigt at holde juletraditionerne i hævd, fordi det kan give de unge gode minder, de kan trække på senere i livet.

- Vi holder juleaften midt i december, hvor vi hygger med julemad, gaver og ikke mindst om at få mandlen i risalamanden. Og de unge får også kalendergaver og adventsgaver. Normalt holder vi også et julearrangement for forældrene, der plejer at være rigtig vellykket. På grund af corona kan det desværre ikke lade sig gøre i år, men vi planlægger en nytårskur i stedet, siger Mikkel Larsen.

Afstemmer forventninger På Søbæk Jyderup kan pædagogerne godt mærke, at december er en ekstra sårbar tid for de unge.

- Vi bruger rigtig meget tid på at tale om julen med de unge for at forberede dem bedst muligt. Derudover forventningsafstemmer vi både med den unge og forældrene, inden de kommer hjem til jul. På den måde forsøger vi at foregribe de konflikter, der kan opstå i juledagene. Men det er også vigtigt, at vi får bearbejdet juledagene, når de unge vender tilbage til opholdsstedet og får talt om, hvordan det er gået, samt hvad de kan bruge deres erfaringer til, næste gang de skal hjem til familien, siger Mikkel Larsen.

Formålet med pædagogernes arbejde med at forberede og bearbejde juletiden med de unge er i sidste ende at genoprette eller styrke relationen og tilliden mellem den unge og familien.

- Julen handler jo i sidste ende om at være sammen med dem, vi har kær, og vi skal vise de unge, at julen kan blive hjerternes fest, slutter Mikkel Larsen.