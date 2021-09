Der er 25 midlertidige pladser på Stenhusbakken i Holbæk, men er det nok? Det skal administrationen undersøge sammen med målgruppen og eventuel placering af de midlertidige pladser, når ønsket er at samle pladserne et sted. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Anbefaling: Saml midlertidige pladser på én adresse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Anbefaling: Saml midlertidige pladser på én adresse

Holbæk - 09. september 2021 kl. 15:39 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Pilen peger på, der bliver brug for minisygehuse i kommunerne med specialiseret personale til patienter, der udskrives fra sygehus, men fortsat kræver behandling. En undersøgelse skal afdække, om antallet af midlertidige pladser i Holbæk dækker behovet. Hvis ikke, hvor skal der findes flere pladser, når det på forhånd er ønsket fra både administration og udvalget for ældre og sundhed at samle midlertidige pladser et sted.

I dag har Holbæk Kommune 27 pladser fordelt på to plejecentre - 25 på Stenhusbakken i Holbæk og to på Kastaniely i Svinninge.

- Erfaringerne fra blandt andet København viser, man ikke skal sprede midlertidige pladser ud på flere lokationer. Det gør det svært og dyrt at ansætte personale med de nødvendige, specielle kompetencer, forklarer udvalgets formand, John Harpøth (DF.

Han peger på, at der allerede i dag er behov for sygeplejersker og terapeuter til behandling af udskrevne patienter. Og forventningen er, at med den kommende sundhedsreform får kommunerne pålagt yderligere sygeplejefaglige opgaver.

I en analyse af ældreområdet peges på, at Holbæk med 27 midlertidige pladser ligger lavt i forhold til sammenlignelige kommuner.

Desuden sander pladserne til med udskrevne patienter, der venter på at få en plejebolig.

Derfor er der færre pladser til den anden målgruppe, det vil sige borgere med brug for en kort aflastning og ophold til genoptræning og rehabilitering.

Klares ikke med et snuptag Administrationen skal udover behov også sætte ord på målgruppen, tilbud, og hvor der eventuelt skal findes flere pladser.

Det sidste klares ikke med et snuptag og hænger sammen med manglen på plejeboliger i Holbæk.

Det kommende plejecenter på svømmehalsgrunden på Vandtårnsvej er først færdigt i 2024.

Endnu et plejecenter er kun lige i projektfasen, og der er »udsolgt« af tidligere plejecentre, efter Møllevang i Store Merløse er solgt, og Holbækhus er til salg.

Det er tidligere undersøgt, om der kunne bygges ud på Plejecenter Samsøvej og Stenhusbakken. Men begge steder ville det blive for småt og dyrt.

- Personligt er min fornemmelse, at vi må se på Stenhusbakken, der i dag både rummer plejeboliger og midlertidige pladser, bemærker John Harpøth.

Ældrerådet og Ældre Sagen i Holbæk har i flere år peget på, at kommunen mangler akutpladser, det vil sige pladser til udskrevne patienter.

Der blev samtidig peget på, at det burde tænkes ind i et nyt plejecenter.

Men det kommende plejecenter på Vandtårnsvej er ikke et akutcenter.

De 80 boliger fordeles mellem de svageste ældre og borgere fra voksenspecialområdet med behov for en plejebolig.