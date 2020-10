Ambulancen har førsteret til ø-færgen

- Jeg er glad for, at vi har fået det løst med den efterspurgte instruks, sådan som vi har det med de kommunale færger til andre øer. Jeg har forstået, at Michael Kousted rigtig gerne vil servicere ambulancer, og vi vil gerne bruge Østre Færge i dens sejlplan, fastslår Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland med ansvar for persontransport. Ambulancerne betaler almindelig takst, som man altid har gjort, tilføjer han.

Også Michael Kousted er glad for mødets resultat, men ærgrer sig, fordi det endte i en konflikt op til aftalen. Og han er ked af at have mistet natteberedskabet.

- Nu har vi et oplæg til et godt samarbejde i dagtimerne. Vi har fået en gensidig konstruktiv aftale med instruks om, hvad vi hver især skal gøre. Vi har før kun haft 112-nummeret, og her ved man ikke noget. Nu har vi et mobilnummer til ambulancen og et bagomnummer til vagtcentralen, som giver os mulighed for at vurdere situationen. Vi vil gøre alt menneskeligt muligt for at sikre øboerne, understreger Michael Kousted.