Foto: Per Jensen

Ambulance måtte opgive: Brandfolk hentede skadet mand på skovsti

En travetur lørdag eftermiddag blev noget anderledes, end en mandlig skovgæst havde forestillet sig. Han endte med at blive båret ud på en specielbåre efter et fald på skovstien ved Tornehagen i Bognæs Skov på Tuse Næs.

- Det er normalt ikke vores problem, men vi måtte træde til, da hverken ambulancen eller ambulancens bårevogn kunne køre på den kuperede sti. Efter at have været frosset igennem er den meget smattet og glat. Manden er næppe den eneste, der er faldet, han var bare uheldig at komme til skade med sin fod, bemærker indsatsleder Jan Bruun, Vestsjællands Brandvæsen.