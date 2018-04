Alternativt hus til menighederne

I Mørkøv arbejdes der med planer om at skabe et fælles hus til områdets to sogne. Der er kig på en grund mellem brugsen og Rævebjerg. Men der er også en anden mulighed, et alternativ i centrum. Et menigheds- og kulturhus. Det mener Jørgen Lund-Christensen, der er medlem af menighedsrådet for Stigs Bjergby-Mørkøv, og arkitekt Carsten Hjort Boesen. Det, de to har i tankerne, er det tidligere kornmagasin, der ligger tæt ved jernbanestationen i Mørkøv.